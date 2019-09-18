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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Скільки потрібно пити води в день

Від водного балансу залежить здоров’я людини, тому маємо щодня випивати достатню кількість води – приблизно 2-3,7 л.

Скільки води треба пити

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Cупрун у Facebook розповіла, на які функції впливає вживання води та скільки її треба пити.

За її словами, потреби людини у воді залежать від віку, фізичної активності, температури навколишнього середовища, стану здоров’я, а також статі.

Доросла активна людина може витрачати до 3 літрів води на день, тому рекомендована добова норма складає від 2,5 до 3,7 л – для чоловіків та близько 2-2,7 л – для жінок.

При чому краще вживати більше води в чистому вигляді, а також їсти більше овочів та фруктів, рекомендує Супрун.

Як вода впливає на організм:

  • виконує функції амортизації та змащення суглобів;
  • регулює температуру тіла;
  • достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому та стрес;
  • покращує роботу мозку та всього організму.

Читайте: Як зберегти серце здоровим: 5 порад Супрун

Раніше вчені сказали, яку воду краще пити – кип’ячену або сиру воду.

Фото: Pixabay

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