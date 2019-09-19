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Святкували хрестини в кафе: на Рівненщині отруїлися 11 людей

У Рівненській області після святкування хрестин отруїлося 11 людей.

Святкували хрестини в кафе: на Рівненщині отруїлися 11 людей

В одному з кафе в місті Дубно Рівненської області отруїлися 11 людей.

– Станом на 19 вересня кількість хворих серед осіб, які святкували хрестини в магазині-кафе, зросла до 11 осіб: 10 хворих – серед гостей та продавець цього закладу, – повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ.

Читайте: У дитсадку Мелітополя отруїлися 8 дітей

П’ятеро людей госпіталізували в інфекційне відділення, у чотирьох з них виділена сальмонела. Шестеро постраждалих лікуються амбулаторно.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові з ознаками харчового отруєння медики госпіталізували чотирьох гостей весілля.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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