Алкоголізм – це прогресуюче захворювання, яке протікає в три послідовно змінюючих одна одну стадії.

Стадії алкоголізму:

Перша стадія

Людина захоплюється спиртним, але пити не вміє. Відчуваючи потяг до алкоголю, п’є не до місця і не знає міри. Самопочуття на наступний день задовільне, потреби в тому, щоб похмелитися поки немає, але з’являються амнезії.

На цій стадії пити, як правило, не кидають. Перша стадія триває кілька років, перехід у другу майже невідворотний.

Друга стадія

Поступово людина втрачає контроль над вживаною випивкою. На цій стадії з’являється фізична залежність від алкоголю. Саме на другій стадії виникає абстинентний алкогольний синдром, що супроводжується головним болем, спрагою, дратівливістю, проблемами зі сном, болями в області серця, тремтінням рук або всього тіла. Виникає замкнене коло залежності — багатоденне пияцтво, яке неможливо перервати. Різке переривання запою без медичної допомоги може призвести до різних ускладнень, аж до психозів.

На цій стадії кидають пити або роблять спроби кинути часто, тому що настає втома і здоров’я вже не те.

Третя стадія

Тяга до алкоголю підсилюється, пропорційно знижується контроль. Організму потрібно вже незначна кількість спиртовмісних напоїв. При цьому порушення в психіці приводять все більше до амнезії. Психічна, фізична та соціальна деградація збільшується.

Враховуючи, що для сп’яніння досить малої дози спиртного (чарка і менше), такий запій іноді закінчується лише повним виснаженням організму.

До даного моменту порушення психіки стають незворотними, наступає алкогольна деградація. Запій, перерваний без відповідної медичної допомоги, часто супроводжується металкогольними психозами.

Кому не можна пити алкоголь?

1. Людям зі спадковим захворюванням. З точки зору медицини генетичний алкоголізм – це спадкове захворювання, викликане збоєм в роботі одного або декількох генів, що приводить до утворення стійкої залежності до спиртних напоїв.

2. Людям монголоїдної раси. У них мало або майже відсутній фермент, який розщеплює продукт, що утворюється при розпаді етилового спирту – ацетальдегід.

3. Психічно неврівноваженим людям. Вони більш схильні до регулярного вживання алкоголю, щоб “притупити” агресію, страждання чи інше почуття.

4. Закодованим людям. Небезпечно вживати алкоголь закодованим людям після переходу до третьої стадії алкоголізму. Печінка до того часу атрофується, і алкоголь повністю переходить у кров.

У списку відзначені категорії людей, у яких при вживанні спиртного буде швидше прогресувати розвиток алкоголізму.

Раніше вчені розповіли, що пристрасть до вживання алкоголю може стати результатом порушень в роботі “гормону радості” — дофаміну.