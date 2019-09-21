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Факти / Lifestyle

Науковці спростували міф про користь морозива на сніданок

Дослідники спростували міф, що вживання морозива на сніданок – це ідеальний вибір для кращої роботи мозку.

морозиво

Японські вчені у одному зі своїх досліджень дійшли висновку, що вживання морозива може покращити розумову працездатність.

Група, яка їла на сніданок морозиво, могла впоратися з завданнями набагато краще і швидше.

Тоді вчені дійшли висновку, що морозиво здатне струшувати мозок людини і швидко виводити його із сонного стану.

Але насправді це не так. Адже до складу звичайного морозива входять соєва олія, кукурудзяний сироп і пектин.

Читайте: З салом, молоком, м’ясом і фруктами. Як змінився смак морозива за 4 тис. років

Одна порція морозива Ben & Jerry’s містить 260 калорій, 23 грами цукру і 14 грамів жиру.

При цьому, Американська кардіологічна асоціація рекомендує жінкам споживати менше 100 калорій цукру в день, а чоловікам – менше 150.

Враховуючи те, що в одному грамі цукру міститься чотири калорії, одна порція морозива містить майже 100% рекомендованої загальної кількості цукру.

Тому морозиво на сніданок – далеко не ідеальний вибір.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що чорне морозиво може нашкодити здоров’ю.

Джерело: RemedyDaily

Фото: Dreamstime

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