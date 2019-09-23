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Факти / Lifestyle

Через укус отруйного павука в руці жінки утворилася дірка (18+)

У Великій Британії жінку вкусив отруйний павук, у результаті чого в її руці утворилася дірка.

Павук

49-річна мешканка Великої Британії Луїза Едвардс прибирала квартиру і не помітила небезпечного павука, який повз по одній з подушок.

Коли вона взяла подушку, то відчула невеликий укол і виявила, що її вкусив павук. Жінка не надала цьому великого значення, проте вже через кілька днів місце укусу опухло до розмірів невеликого м’ячика.

Едвардс звернулася до лікаря і їй зробили операцію, після якої на її руці залишилася дірка розміром близько чотирьох сантиметрів.

False widow spider bite

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Жінку вкусив павук-стеатода, якого також називають помилковою вдовою, і його отрута роз’їла тканини в місці укусу.

До слова, у США кілька людей заразилися смертельним вірусом, який переносять комарі.

Фото: Metro

Джерело: Metro

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