У Великій Британії жінку вкусив отруйний павук, у результаті чого в її руці утворилася дірка.

49-річна мешканка Великої Британії Луїза Едвардс прибирала квартиру і не помітила небезпечного павука, який повз по одній з подушок.

Коли вона взяла подушку, то відчула невеликий укол і виявила, що її вкусив павук. Жінка не надала цьому великого значення, проте вже через кілька днів місце укусу опухло до розмірів невеликого м’ячика.

Едвардс звернулася до лікаря і їй зробили операцію, після якої на її руці залишилася дірка розміром близько чотирьох сантиметрів.

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Жінку вкусив павук-стеатода, якого також називають помилковою вдовою, і його отрута роз’їла тканини в місці укусу.

До слова, у США кілька людей заразилися смертельним вірусом, який переносять комарі.

Фото: Metro