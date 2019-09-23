Всім знайома, але не дуже приємна тема – воші. Мабуть, кожен в дитинстві приносив їх додому – з дитсадка, вулиці або школи. Факти ICTV розробили спецпроект, де дають відповіді на запитання щодо педикульозу, які ми соромимось запитати у лікаря, та розвіюють стереотипи про цих паразитів.

Педикульоз – саме так називається паразитарне захворювання волосся і шкіри людини. Ці паразити – воші.

Комахи чіпляються за шкірні покрови голови та шиї і починають живитись кров’ю свого носія. Звучить жахливо, але все не так страшно.

Розібратись у проблемі допомогла лікар-дерматолог Оксана Верстак.

У мого колеги воші. Я можу заразитися?

Заразитися вошами можна у місцях скупчення людей – у громадському транспорті, басейні, магазині чи дитячому таборі. Ураження відбувається через безпосередній контакт з носієм, здебільшого з його волоссям, або під час користування його речами – одягом, білизною, гребінцем, головними уборами. Саме тому на педикульоз найчастіше хворіють діти, які схильні до тісного контакту під час спілкування.

– Зараження відбувається під час тісного контакту з зараженою людиною і необов’язково через антисанітарію.

Міф. З’являються у тих, хто не дотримується гігієни. Вони і справді краще живуть та розмножуються в цих умовах. Втім, заразитись може будь-хто, незалежно від того, скільки разів на день людина приймає душ.

Правда, що воші і гниди харчуються лупою, викликаючи свербіж голови?

Найперша ознака педикульозу – свербіж в ділянці голови та шиї. Це привід уважніше придивитись до свого волосся. На шкірі можна роздивитись яйця вошей – так звані гниди. Вони маленького розміру і зазвичай схожі на лупу, однак їх набагато складніше дістати з волосся через клейку речовину, якою вони закріпляються.

– Докучливий свербіж викликає укус та слина воші. Окрім того, з’являються розчухи та кірки на шкірі, – зазначає дерматолог.

Міф. З’являються від нервів. Джерело зараження – це людина-переносник або речі особистої гігієни. Нічого спільного з нервами педикульоз не має.

Якщо я підчепив воші, як швидко я це зрозумію?

Важливо розуміти, що симптоми можуть проявитись не одразу.

– Найчастіше перші симптоми з’являються через декілька днів та навіть тижнів, оскільки вошам потрібен час, щоб відкласти потомство – гниди. Потім маленькі паразити вилуплюються та продовжують розмножуватись, збільшуючи популяцію.

Міф. Не паразитують на фарбованому волоссі. Фарбоване волосся аж ніяк не захищає від зараження, а сама процедура не здатна вивести цих комах. Оскільки щойно пофарбоване волосся зберігає запах аміаку (залежить від фарби), деякий час це справді може відлякувати вошей, але не більше.

Народні методи чи аптечні засоби від вошей?

Із захворюванням на педикульоз треба звертатись до дерматолога, який спеціалізується безпосередньо на захворюваннях шкіри. Втім, якщо немає змоги до нього потрапити, можна звернутись до терапевта або педіатра.

– Нині існує багато зручних та безпечних методів лікування педикульозу, дозволених навіть грудним дітям та вагітним жінкам. Але щоб не нашкодити, раджу звернутися до лікаря. Лікування, насамперед, має бути безпечним, якісним та комплексним, щоб попередити повторне інфікування.

Сьогодні в аптеках можна придбати шампуні, гелі та аерозолі від вошей. Рекомендуємо звернути увагу на спрей проти вошей Лавінал® . В складі цього засобу ефірні олії, які закупорюють дихальні шляхи комах. Він не містить синтетичних інсектицидів та штучних ароматизаторів, а використовувати можна дітям від двох років.

Міф. Кращий метод виведення – керосин. Цей спосіб лікування відомий з радянських часів, як і дуст та дихлофос. Насправді це дуже небезпечно – через необережне використання можна отримати опіки шкіри голови. Тим паче, вже давно існує багато сучасних препаратів.

Чи можна заразитися вошами від домашніх тварин?

Ні, людські воші можуть жити тільки на тілі людині, а тому заразитись ними від тварин неможливо.

– Профілактика педикульозу – це дотримання правил власної гігієни: регулярний догляд за волоссям та тілом, зміна натільної та постільної білизни. Не варто також користуватися чужими гребінцями, капелюхами, одягом.

Також можна використовувати спрей для захисту від вошей Лавінал-Профілактик. Рослинна основа не шкодить волоссю та шкірі голови. Дії одного розпилення вистачає на 4–8 годин. Зручне використання та ефективний захист дозволить запобігти зараженню цими неприємними паразитами.

Міф. Щоб позбутися, треба зістригати волосся. Ще один радянський пережиток. В цьому немає необхідності, адже сучасні засоби можуть вивести цих комах на волоссі будь-якої довжини.

Успіхи фармацевтичної промисловості зробили хворобу на педикульоз не такою проблемною, як це було навіть 15–20 років тому. Дотримуючись правил профілактики та боротьби з паразитами, сьогодні вивести вошей швидко та легко.

Реклама медичного виробу: СПРЕЙ ПРОТИ ВОШЕЙ «ЛАВІНАЛ®» та СПРЕЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ВОШЕЙ «ЛАВІНАЛ®-Профілактик». Перед застосуванням необхідно проконсультуватись з лікарем та ознайомитись з текстом етикетування (маркування) на пакуванні та/або листку-вкладиші всередині. Має протипоказання. Зберігати у місцях, не доступних для дітей. Призначений лише для зовнішнього застосування та за виявленого лікарем педикульозу (головних вошах) у дорослих та дітей від 2-х років. ТУ У 20.5-34414427-017:2018. Висновок ДСЕЕ № 602-123-20-1/18519 від 26.04.2018 року. Виробник: ПП «ЧАРЛІ», вул. Полтавський шлях, 123, м. Харків, 61064, Україна, тел.: +38 (057)751 80 34.

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