Які продукти здатні виконувати функції антибіотиків, розібралися Факти ICTV.

5 природних антибіотиків

Природні антибіотичні речовини не мають протипоказань, так як вони не приносять такої шкоди здоров’ю, як деякі аптечні ліки.

Можна виділити 5 кращих природних антибіотиків: хрін, журавлина, часник, базилік, лохина.

Хрін. Корінь хріну містить ензим і гірчичне масло. Якщо його розтерти, обидві речовини з’єднаються під впливом кисню, в результаті чого утворюється аллилове гірчичне масло (аллілізотіоціанат) – природний антибіотик. Таке з’єднання здатне успішно боротися з бактеріями в носоглотці і в порожнині рота.

За допомогою настоянки з 1 ст. ложки тертого хрону і 3 ст. л. меду можна вилікувати трахеїт, бронхіт, хронічний кашель. Цистит можна усунути, якщо залити ложку тертого хрону склянкою окропу і випивати по 200 мл такого чаю тричі на день.

Журавлина – прекрасний антиоксидант. Морс з цієї ягоди очищає сечовий міхур і сечовивідні протоки від патогенних бактерій.

Для приготування морсу слід змішати журавлину з цукром (3 до 1) і залити 0,5 літрами теплої води.

Часник. Здатний виводити кишкових та інших паразитів, а також знищує бактерії і віруси, та запобігає утворенню тромбів. Він володіє і антиоксидантними властивостями, здатний попередити онкологічні захворювання. Часником також лікують дифтерію, виразкову хворобу, туберкульоз і різні глистяні захворювання.

Як приготувати часниковий лікер: в прозору скляну ємність помістити 12 зубчиків часнику, залити 3 л червоного вина, дати настоятися на вікні 2 тижні.

Базилік. Має дезінфікуючі та бактерицидні властивості і захищає організм від різних інфекцій.

Відвар з базиліка (4 ложки подрібненого листя і 250 мл окропу) допомагає від ангіни, головного болю, кон’юнктивіту.

Лохина. Плоди цієї рослини містять природний аспірин, який усуває больові відчуття і допомагає усунути хронічні запальні процеси. Лохина діє, як і лікарські антибіотики, знищуючи бактерії в сечових шляхах і не даючи інфекції поширитися по всьому організму.

Попередження: дані рослини не замінюють справжні антибіотики. Самолікування може бути небезпечно! Дотримуйтеся рекомендацій лікаря.

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