Похмілля повинне лікуватися виключно лікарськими препаратами, бо є хворобою. Таке рішення суд ухвалив щодо компанії, яка виробляє “напої проти похмілля”.

Похмілля є хворобою і має лікується виключно лікарськими препаратами.

Таке рішення суд у німецькому місті Франкфурт-на-Майні ухвалив у справі проти компанії, що виробляє напої та порошки “для зняття похмілля”.

У висновку пояснюється, що хворобою вважаються будь-які відхилення від нормального стану організму. Втома, нудота та головний біль, які супроводжують похмілля, також є хворобами, заявив суддя.

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Таким чином, продукт компанії, проти якої подано позов, не може допомагати боротися з похміллям, так як не є лікарським засобом.

До слова, Факти ICTV публікували поради, як пережити похмілля на роботі.

Джерело: BBC