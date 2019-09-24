У Києві госпіталізували з отруєнням мідним купоросом семеро школярів.
У Києві до лікарні з симптомами отруєння госпіталізували семеро учнів школи І-ІІІ ступенів №36 імені С. П. Корольова.
– В школу учень приніс речовину невідомого походження з дому, згодом восьмеро дітей почали пробувати її на смак. Внаслідок чого сімох школярів госпіталізували. Загрози їхньому життю і здоров’ю немає, – розповіли у Головному управління Держпродспоживслужби.
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Мідний купорос широко використовується у сільському господарстві, проте для людини це отруйна речовина.
Раніше Факти ICTV писали, що до міської інфекційної лікарні Одеси з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 53 учні школи №11.
Джерело: Держпродспоживслужба