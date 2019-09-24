Ваша вага в нормі чи потрібно терміново схуднути? В цьому допоможе розібратися індекс маси тіла (ІМТ). Факти ICTV з’ясували, як розрахувати свій ІМТ.

Що таке ІМТ?

Індекс маси тіла – показник, який дозволяє оцінити, наскільки вага тіла людини відповідає її зросту.

Формула, за якою вираховується ІМТ, активно критикується за недоліки:

– не враховується вік, хоча відомо, що після 30 років метаболізм сповільнюється;

– не враховується стать;

– погано вирішує першочергове завдання – виявлення ожиріння. Часто спортсмени мають підвищений ІМТ, але не через те, що в їхньому тілі багато жиру, а тому що набрали м’язову масу.

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Також подібним способом не можна виявити стан ваги дітей, вагітних та людей, які втратили якусь кінцівку.

Тому формула ІМТ дозволяє лише приблизно оцінити, чи варто людині скинути декілька кілограмів. Втім, з’явилися допрацьовані формули індексу маси тіла та розрахунки, які дозволяють вирахувати процент жиру в організмі. Однак тільки консультація з лікарем може підтвердити чи спростувати наявність ожиріння.

Як розрахувати ІМТ?

Дізнатися індекс маси тіла допоможе формула соціолога Адольфа Кетлє:

ІМТ = m (маса тіла) /h2 (зріст людини в метрах)

Як трактувати результати ІМТ:

20-25 – вага в нормі, немає загроз для здоров’я;

25-30 – надлишкова маса тіла, є ризик для здоров’я;

30-35 – ожиріння, треба скинути вагу;

35 і більше – яскраво виражене ожиріння, треба звернутися до лікаря та почати худнути.

Що означає високий ІМТ?

Дізнавшись, як розрахувати свій ІМТ, не поспішайте засмучуватися від високого показника. Так, високий індекс маси тіла може свідчити про певні захворювання. Результат 30 і більше говорить про необхідність звернутися до лікаря та високий ризик того, що можуть виникнути проблеми з тиском, рівнем цукру в крові, а також холестерином.

Основними причинами різкого збільшення ІМТ та набору ваги можуть бути цукровий діабет та гормональні порушення. Однак ІМТ не дозволяє визначити стан здоров’я.

Проте ВООЗ вважає, що невеликий надлишок ваги – корисніший для здоров’я, аніж дефіцит. Адже надлишкова маса тіла – це ще не ожиріння, а лише висока його ймовірність.

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