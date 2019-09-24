Жінки мріють про худі та стрункі ноги. Це не просте, але цілком реальне завдання. Хочете знати, як схуднути в ногах та стегнах? Дотримуйтесь рекомендацій Фактів ICTV.

Важлива роль харчування

Спеціальної дієти для схуднення ніг немає, але збалансоване низькокалорійне харчування у комплексі з фізичним навантаженням допоможе досягти бажаних форм.

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Ось рекомендації з харчування для тих, хто цікавиться, як схуднути в ногах:

Не пропускати сніданок. Бажано додати вуглеводи. Якщо не можете відмовитися від солодощів, їжте їх зранку, поки в організму ще швидкий метаболізм.

Бажано додати вуглеводи. Якщо не можете відмовитися від солодощів, їжте їх зранку, поки в організму ще швидкий метаболізм. Не їсти за три години до сну. Відмовтесь від споживання фруктів на ніч – вони містять фруктозу, яка успішно відкладається на стегнах. Фрукти краще замінити овочевим салатом, низькокалорійним йогуртом чи сиром. Можна випити склянку молока чи зелений чай.

Відмовтесь від споживання фруктів на ніч – вони містять фруктозу, яка успішно відкладається на стегнах. Фрукти краще замінити овочевим салатом, низькокалорійним йогуртом чи сиром. Можна випити склянку молока чи зелений чай. Їсти менше солодкого, смаженого та жирного.

Їсти більше гострих продуктів . Вони покращують кровообіг та виводять зайву рідину.

. Вони покращують кровообіг та виводять зайву рідину. Віддавати перевагу білкам . Вони практично не трансформуються в жир, зате беруть участь у формуванні м’язів.

. Вони практично не трансформуються в жир, зате беруть участь у формуванні м’язів. Пити воду . Вона покращує обмін речовин, тому жир не відкладається у ногах. Рекомендується випивати склянку води за 15 хвилин до сніданку та продовжувати пити невеликими ковтками впродовж дня.

. Вона покращує обмін речовин, тому жир не відкладається у ногах. Рекомендується випивати склянку води за 15 хвилин до сніданку та продовжувати пити невеликими ковтками впродовж дня. Їсти часто, але маленькими порціями.

Фізичні навантаження для ніг та стегон

Щоб ноги та стегна стали стрункими, а сідниці – пружними, варто регулярно виконувати такий комплекс вправ:

“Велосипед”. Лежимо на підлозі, згинаємо ноги у колінах та виконуємо рухи, які нагадують крутіння педалей. Махи ногами, лежачи на боку. “Ножиці”. Лежачи на підлозі, починаємо схрещувати ноги під кутом 45º. Присідання. Ноги тримаємо разом і присідаємо 10 разів. Потім ставимо ноги на ширині плечей і повільно присідаємо ще 10 разів. Стрибки. Стрибаємо 10 разів на одній нозі, а потім – повторюємо ту саму вправу на іншу ногу. Після цього стрибаємо ще 20 разів на двох ногах.



Як схуднути в ногах: додаткові рекомендації

Є ще деякі поради, які допоможуть зменшити кількість сантиметрів на ногах. Для цього необхідно:

бігати три-чотири рази на тиждень. Періодично змінюйте швидкість – це гарно впливає на схуднення;

стрибати на скакалці (так спалите більше калорій, ніж під час бігу);

ходити більше пішки;

плавати;

приймати контрастний душ;

масажувати ноги;

практикувати обгортання.

Отримати лише стрункі ноги не вдасться, оскільки організм починає худнути зверху. Тому до ніг справа дійде лише після лиця, грудей і талії.

Також не розраховуйте схуднути за тиждень. Навіть не новачкам в спорті знадобиться мінімум півтора місяця, щоб побачити результат.

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