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Факти / Lifestyle

Як схуднути в ногах та стегнах: комплексні поради

Жінки мріють про худі та стрункі ноги. Це не просте, але цілком реальне завдання. Хочете знати, як схуднути в ногах та стегнах? Дотримуйтесь рекомендацій Фактів ICTV.

Як схуднути в ногах та стегнах

Важлива роль харчування

Спеціальної дієти для схуднення ніг немає, але збалансоване низькокалорійне харчування у комплексі з фізичним навантаженням допоможе досягти бажаних форм.

Читайте: Як схуднути без дієт – 7 порад

Ось рекомендації з харчування для тих, хто цікавиться, як схуднути в ногах:

  • Не пропускати сніданок. Бажано додати вуглеводи. Якщо не можете відмовитися від солодощів, їжте їх зранку, поки в організму ще швидкий метаболізм.
  • Не їсти за три години до сну. Відмовтесь від споживання фруктів на ніч – вони містять фруктозу, яка успішно відкладається на стегнах. Фрукти краще замінити овочевим салатом, низькокалорійним йогуртом чи сиром. Можна випити склянку молока чи зелений чай.
  • Їсти менше солодкого, смаженого та жирного.
  • Їсти більше гострих продуктів. Вони покращують кровообіг та виводять зайву рідину.
  • Віддавати перевагу білкам. Вони практично не трансформуються в жир, зате беруть участь у формуванні м’язів.
  • Пити воду. Вона покращує обмін речовин, тому жир не відкладається у ногах. Рекомендується випивати склянку води за 15 хвилин до сніданку та продовжувати пити невеликими ковтками впродовж дня.
  • Їсти часто, але маленькими порціями.

Фізичні навантаження для ніг та стегон

Щоб ноги та стегна стали стрункими, а сідниці – пружними, варто регулярно виконувати такий комплекс вправ:

  1. “Велосипед”. Лежимо на підлозі, згинаємо ноги у колінах та виконуємо рухи, які нагадують крутіння педалей.
  2. Махи ногами, лежачи на боку.
  3. “Ножиці”. Лежачи на підлозі, починаємо схрещувати ноги під кутом 45º.
  4. Присідання. Ноги тримаємо разом і присідаємо 10 разів. Потім ставимо ноги на ширині плечей і повільно присідаємо ще 10 разів.
  5. Стрибки. Стрибаємо 10 разів на одній нозі, а потім – повторюємо ту саму вправу на іншу ногу. Після цього стрибаємо ще 20 разів на двох ногах.
Як схуднути в ногах

Фото: Hootie2710 | Dreamstime.com

 

Як схуднути в ногах: додаткові рекомендації

Є ще деякі поради, які допоможуть зменшити кількість сантиметрів на ногах. Для цього необхідно:

  • бігати три-чотири рази на тиждень. Періодично змінюйте швидкість – це гарно впливає на схуднення;
  • стрибати на скакалці (так спалите більше калорій, ніж під час бігу);
  • ходити більше пішки;
  • плавати;
  • приймати контрастний душ;
  • масажувати ноги;
  • практикувати обгортання.
Як схуднути в ногах

Фото: Рixabay

Отримати лише стрункі ноги не вдасться, оскільки організм починає худнути зверху. Тому до ніг справа дійде лише після лиця, грудей і талії.

Також не розраховуйте схуднути за тиждень. Навіть не новачкам в спорті знадобиться мінімум півтора місяця, щоб побачити результат.

Раніше Факти ICTV писали про те, як схуднути за три дні на яблучній дієті.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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