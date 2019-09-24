Жінки мріють про худі та стрункі ноги. Це не просте, але цілком реальне завдання. Хочете знати, як схуднути в ногах та стегнах? Дотримуйтесь рекомендацій Фактів ICTV.
Важлива роль харчування
Спеціальної дієти для схуднення ніг немає, але збалансоване низькокалорійне харчування у комплексі з фізичним навантаженням допоможе досягти бажаних форм.
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Ось рекомендації з харчування для тих, хто цікавиться, як схуднути в ногах:
- Не пропускати сніданок. Бажано додати вуглеводи. Якщо не можете відмовитися від солодощів, їжте їх зранку, поки в організму ще швидкий метаболізм.
- Не їсти за три години до сну. Відмовтесь від споживання фруктів на ніч – вони містять фруктозу, яка успішно відкладається на стегнах. Фрукти краще замінити овочевим салатом, низькокалорійним йогуртом чи сиром. Можна випити склянку молока чи зелений чай.
- Їсти менше солодкого, смаженого та жирного.
- Їсти більше гострих продуктів. Вони покращують кровообіг та виводять зайву рідину.
- Віддавати перевагу білкам. Вони практично не трансформуються в жир, зате беруть участь у формуванні м’язів.
- Пити воду. Вона покращує обмін речовин, тому жир не відкладається у ногах. Рекомендується випивати склянку води за 15 хвилин до сніданку та продовжувати пити невеликими ковтками впродовж дня.
- Їсти часто, але маленькими порціями.
Фізичні навантаження для ніг та стегон
Щоб ноги та стегна стали стрункими, а сідниці – пружними, варто регулярно виконувати такий комплекс вправ:
- “Велосипед”. Лежимо на підлозі, згинаємо ноги у колінах та виконуємо рухи, які нагадують крутіння педалей.
- Махи ногами, лежачи на боку.
- “Ножиці”. Лежачи на підлозі, починаємо схрещувати ноги під кутом 45º.
- Присідання. Ноги тримаємо разом і присідаємо 10 разів. Потім ставимо ноги на ширині плечей і повільно присідаємо ще 10 разів.
- Стрибки. Стрибаємо 10 разів на одній нозі, а потім – повторюємо ту саму вправу на іншу ногу. Після цього стрибаємо ще 20 разів на двох ногах.
Як схуднути в ногах: додаткові рекомендації
Є ще деякі поради, які допоможуть зменшити кількість сантиметрів на ногах. Для цього необхідно:
- бігати три-чотири рази на тиждень. Періодично змінюйте швидкість – це гарно впливає на схуднення;
- стрибати на скакалці (так спалите більше калорій, ніж під час бігу);
- ходити більше пішки;
- плавати;
- приймати контрастний душ;
- масажувати ноги;
- практикувати обгортання.
Отримати лише стрункі ноги не вдасться, оскільки організм починає худнути зверху. Тому до ніг справа дійде лише після лиця, грудей і талії.
Також не розраховуйте схуднути за тиждень. Навіть не новачкам в спорті знадобиться мінімум півтора місяця, щоб побачити результат.
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