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Що таке Офіс пацієнта і як працюватиме

Нещодавно міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька анонсувала появу Офісу пацієнта – нового відомства, що створюється для захисту їхніх прав.

Що таке Офіс пацієнта і як працюватиме

МОЗ України планує через місяць запустити Офіс пацієнта, який має налагодити комунікацію між відомством та пацієнтами.

Що таке Офіс пацієнта

За словами радника міністра охорони здоров’я Дмитра Раімова, він прийматиме всі скарги та пропозиції.

– Тобто, якщо ви прийшли в лікарню, а там немає обов’язкових ліків – повідомите. Або, якщо ви зустрілися з корупцією – вам намагаються продати те, що гарантується державою. Ви звертаєтеся до Офісу пацієнта, і юристи допомагають вам сформувати позовну заяву до правоохоронних органів, – пояснив він.

Керуватиме ним особисто глава МОЗ. Він видаватиме доручення та рішення у разі виникнення проблем між пацієнтом та лікарем.

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Форми зв’язку з Офісом пацієнта:

  • Гаряча телефонна лінія.
  • Електронна пошта.
  • Меседжери та чат-боти.
  • Письмові звернення.

Фінансування Офісу пацієнта

У новій команді МОЗ запевняють, що технічна база, приміщення та співробітники вже є, тому додаткові кошти не потрібні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що реформа системи охорони здоров’я на вторинному (амбулаторна) і третинному (стаціонарна) рівнях розпочнеться у 2020 році

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