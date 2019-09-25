27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Як переведення годинників впливає на самопочуття – далі у матеріалі.

Перехід на зимовий час багатьох радує, оскільки з’являється можливість довше поспати. Але це має негативні наслідки. Серед них – втома, ослаблення імунітету і навіть осіння депресія. Але про це детальніше.

Втома

Хронобіолог Тіль Ренненберг з Мюнхена під час дослідження довів, що через переведення годинників у людини може виникати втома.

У першу чергу це відбивається на працездатності: організм просто не встигає перелаштуватися на зміну графіка свого життя.

Слабшає імунітет

Переведення годинників може негативно вплинути на роботу імунітету і, як результат, вилитися у застуду.

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Загострення хронічних захворювань

Людям, які страждають хронічними захворюваннями, слід очікувати загострення. Більш негативно переведення годинників впливає на тих, хто має серцево-судинні хвороби. У них може скакати тиск, прискорюватися серцебиття.

Депресія

Перехід на зимовий час може стати причиною осінньої депресії. Особливо важко її переносять люди похилого віку.

Підвищується адаптивність

Але серед наслідків виділяють і позитивні зміни. Переведення годинників тренує обмін речовин і таким чином дає організму можливість підлаштуватися під зміни тривалості дня.

Тимчасовий дискомфорт можна усунути, якщо лягати спати і вставати на годину або дві раніше.

Нагадаємо, що в останню неділю жовтня 2019 року, тобто вночі 27 числа, Україна перейде на зимовий час.