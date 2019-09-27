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Між складками шкіри жили личинки: у Британії чоловік довів дружину до жахливої смерті

У Великій Британії заарештували 67-річного чоловіка, який довів свою дружину до страшної смерті.

Лікарня

У місті Ліверпуль у Великій Британії медикам не вдалося врятувати жінку, яка хворіла на рак грудей, а між складками її шкіри завелися личинки.

Парамедики, які приїхали на виклик 67-річного чоловіка, жахнулися від виду його дружини. Вона і ліжко були вимазані сечею і фекаліями, а шкіра місцями відвалювалася.

Читайте: США атакує вірус-вбивця, який переносять комарі

Після госпіталізації за життя 61-річної жінки боролися 19 днів, однак її не вдалося врятувати.

Суд визнав чоловіка винним у ненавмисному вбивстві жінки.

До слова, у Великій Британії у жінки в руці залишилася дірка після укусу павука.

Джерело: Liverpool Echo

Фото: Dreamstime

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