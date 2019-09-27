У Великій Британії заарештували 67-річного чоловіка, який довів свою дружину до страшної смерті.
У місті Ліверпуль у Великій Британії медикам не вдалося врятувати жінку, яка хворіла на рак грудей, а між складками її шкіри завелися личинки.
Парамедики, які приїхали на виклик 67-річного чоловіка, жахнулися від виду його дружини. Вона і ліжко були вимазані сечею і фекаліями, а шкіра місцями відвалювалася.
Читайте: США атакує вірус-вбивця, який переносять комарі
Після госпіталізації за життя 61-річної жінки боролися 19 днів, однак її не вдалося врятувати.
Суд визнав чоловіка винним у ненавмисному вбивстві жінки.
До слова, у Великій Британії у жінки в руці залишилася дірка після укусу павука.
Джерело: Liverpool Echo
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+