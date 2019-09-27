26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції. Факти ICTV зібрали п’ять найнадійніших методів запобігання вагітності.

Стерилізація, гормональні таблетки, бар’єрні методи і презервативи допоможуть уникнути небажаної вагітності, а деякі з них навіть здатні знизити ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Стерилізація

Це найефективніший спосіб не завагітніти. Ступінь захисту 99.9%! Для жінок – це перев’язка маткових труб, для чоловіків – вазектомія.

Однак такий метод застосовується тільки до людей, які вже мають кілька дітей або у разі медичних показань. Оскільки після процедури можливість мати дітей не відновлюється.

Крім того, стерилізація не захищає від хвороб, що передаються статевим шляхом.

Оральні контрацептиви

Ступінь захисту від вагітності теж досить висока – 99.7%. Головна особливість гормональних таблеток полягає у механізмі дії на організм жінки. Під час їх застосування:

пригнічується овуляція,

згущується слиз у цервікальному каналі,

стоншується шар ендометрія у матці.

Під час прийому знижується ризик не лише вагітності, але і потрапляння у матку бактерій. Тим самим зменшується ризик інфекційних захворювань. Однак варто розуміти, що оральні контрацептиви не захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Гормональний пластир і кільце

У цих двох методів однаковий рівень надійності – 92%. Гормональний пластир клеїться на шкіру. Його потрібно замінювати кожні сім днів, починаючи з першого дня циклу.

Гормональне кільце необхідно самостійно вводити у піхву. Його використання розраховане на один цикл. Кільце потрібно встановити з першого до п’ятого дня циклу, а через три тижні (на 22 день) витягнути. На восьмий день перерви вводиться нове кільце.

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Бар’єрні методи

Презерватив – єдиний серед всіх перерахованих вище засобів контрацепції, що захищає не тільки від вагітності, але і від будь-яких інфекцій і бактерій. Однак ступінь захисту не настільки високий, як у інших засобів. Всього 84-85%.

Він просто рветься, що веде до очікуваних наслідків у вигляді вагітності.

Сперміциди

Сперміцидами називають засоби хімічної контрацепції: вагінальні свічки, креми, пігулки, капсули. Вони захищають на 71%.

До їх складу входять ноноксинол або хлорид бензалконію, які вбивають сперматозоїди. Хімічні контрацептиви жінка повинна застосовувати щоразу перед статевим актом.

Однією з головних проблем цих методів захисту є подразнення і запалення слизової піхви, вагінальний кандидоз. Крім того, якщо під час їх застосування настала вагітність, то це може погано позначитися на плоді. Тому таким жінкам рекомендують робити аборт.

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