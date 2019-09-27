З чайного пакетика під час заварювання виділяється мікро- та нанопластик.

Від одного чайного пакетика під час заварювання в напій потрапляє близько 11,6 млрд мікрочастинок пластика і 3,1 млрд наночастинок.

До такого висновку дійшли дослідники Університету Макгілла в Канаді.

За словами вчених, кількість мікро- і нанопластіка під час заварювання чаю з пакетика перевищує ту кількість, яку можна виявити, наприклад, у воді в пластикових пляшках.

Під час експерименту було встановлено, що спочатку наночастинок у пакетиках не було, а з’явилися вони після того, як їх залили окропом температурою 95 градусів Цельсія на п’ять хвилин.

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Потім дослідники додали наночастинки у живильне середовище, де мешкали рачки-дафнії, і виявили закономірність у підвищенні концентрації частинок пластика у воді і появі порушень у розвитку планктонних ракоподібних.

Поки фахівці не можуть дійти остаточного висновку, чи шкодять здоров’ю людини наночастинки з чайних пакетиків.

До речі, раніше ми писали, скільки чашок чаю можна випивати щодня.

Джерело: Environmental Science & Technology