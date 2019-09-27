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В епідемічному сезоні в Україні очікують 4 віруси

У цьому епідемічному сезоні в Україні очікується циркулювання вірусів типу А і B, які добре відомі українським лікарям.

Грип

У Центрі громадського здоров’я очікують, що під час епідемічного сезону 2019-2020 в Україні циркулюватимуть віруси Brisbane (H1N1), Kansas (H3N2), Colorado та Phuket.

Раніше зазначені віруси вже циркулювали в Україні.

Найнебезпечнішим вважається тип А (Brisbane та Kansas), адже він може призвести до виникнення пневмонії, отиту, енцефаліту тощо.

Читайте: 5 найкращих природних антибіотиків

Найкращою профілактикою грипу є вакцинація. Очікується, що цього року контроль якості вакцин закінчать 1 жовтня і вони з’являться у продажу.

До слова, Факти ICTV пропонують ознайомитися з порадами щодо того, як не захворіти восени.

Джерело: Укрінформ

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