У цьому епідемічному сезоні в Україні очікується циркулювання вірусів типу А і B, які добре відомі українським лікарям.
У Центрі громадського здоров’я очікують, що під час епідемічного сезону 2019-2020 в Україні циркулюватимуть віруси Brisbane (H1N1), Kansas (H3N2), Colorado та Phuket.
Раніше зазначені віруси вже циркулювали в Україні.
Найнебезпечнішим вважається тип А (Brisbane та Kansas), адже він може призвести до виникнення пневмонії, отиту, енцефаліту тощо.
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Найкращою профілактикою грипу є вакцинація. Очікується, що цього року контроль якості вакцин закінчать 1 жовтня і вони з’являться у продажу.
До слова, Факти ICTV пропонують ознайомитися з порадами щодо того, як не захворіти восени.
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