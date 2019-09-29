PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як зняти похмілля

Похмілля – стан, викликаний отруйною дією алкоголю на організм. Як з ним боротися, розібралися Факти ICTV.

Як зняти похмілля

Симптоми похмілля:

  • сильне почуття спраги, сухість у роті;
  • набряки;
  • головний біль;
  • тремтіння у всьому тілі;
  • нудота, можлива блювота;
  • апатія, неможливість зосередитися, депресія.

Кілька способів швидко зняти похмілля:

  • Пийте рідину. Вона допоможе досить швидко вивести алкоголь з організму.
  • Виспіться. Не важливо, який час доби, просто зашторте вікна і попросіть, щоб вас ніхто не турбував.
  • Прийміть контрастний душ.
  • Зробіть холодний компрес. Це допоможе позбутися головного болю.
  • Прогуляйтеся на свіжому повітрі. Свіже повітря здатне протверезити.
  • Прийміть таблетки. Тут вам допоможе активоване вугілля чи ентеросгель.
  • Погризіть кору верби. Це старий, але перевірений метод.
  • Їжте мед. Він допоможе вам відновити рівень глюкози в організмі.
  • Поснідайте. Цей прийом їжі ні в якому разі не можна пропускати. Їжа повинна бути легкою.

Читайте: Як пережити похмілля на роботі

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка