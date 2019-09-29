Похмілля – стан, викликаний отруйною дією алкоголю на організм. Як з ним боротися, розібралися Факти ICTV.
Симптоми похмілля:
- сильне почуття спраги, сухість у роті;
- набряки;
- головний біль;
- тремтіння у всьому тілі;
- нудота, можлива блювота;
- апатія, неможливість зосередитися, депресія.
Кілька способів швидко зняти похмілля:
- Пийте рідину. Вона допоможе досить швидко вивести алкоголь з організму.
- Виспіться. Не важливо, який час доби, просто зашторте вікна і попросіть, щоб вас ніхто не турбував.
- Прийміть контрастний душ.
- Зробіть холодний компрес. Це допоможе позбутися головного болю.
- Прогуляйтеся на свіжому повітрі. Свіже повітря здатне протверезити.
- Прийміть таблетки. Тут вам допоможе активоване вугілля чи ентеросгель.
- Погризіть кору верби. Це старий, але перевірений метод.
- Їжте мед. Він допоможе вам відновити рівень глюкози в організмі.
- Поснідайте. Цей прийом їжі ні в якому разі не можна пропускати. Їжа повинна бути легкою.
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