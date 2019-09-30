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Факти / Lifestyle

Чого не варто говорити людині в депресії

Спілкування з людиною, яка перебуває у депресії дещо відрізняється від розмов, які ми звикли вести з будь-ким іншим. Про стоп-фрази, які не варто говорити людині у депресії читайте на сайті Факти ICTV.

Чого не варто говорити людині в депресії

Депресія – серйозна проблема і навіть хвороба, коли підтримка і реальна допомога інших людей дуже необхідна. Коли людина у депресії, ми намагаємось їй допомогти і якось розговорити, але часто не розуміємо, що є слова, які не варто говорити.

Стоп-фрази під час депресії

  • В інших бувають і гірші проблеми.

Хіба той факт, що комусь іншому теж погано, допоможе вирішити проблеми?

Альтернативна теза: Мені шкода, що тобі так погано. Чим тобі допомогти?

  • Завтра тобі буде краще.

Насправді депресія рідко проходить за одну ніч, тому подібні обіцянки тільки обтяжують думки людини і змушують його думати, що це чудодійне “завтра” ніколи не настане.

Замість цього скажіть: Постарайся поступово розібратися з цим. Якщо потрібна моя підтримка, то я поруч.

  • Життя несправедливе.

Ця фраза применшує переживання та почуття людини.

Альтернативна теза: Ми обов’язково разом подолаємо твої неприємності. 

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  • Тобі просто потрібно розібратися з цим.

Людина, яка страждає від депресії, день у день докладає максимум зусиль, щоб впоратися зі своєю проблемою, а цю фраза знецінює його/її старання.

Замість цього скажіть: Тобі не обов’язково шукати вихід самому. Я поруч і готовий допомогти.

  • Життя триває.

Так, життя триває, але люди в депресії часто думають, що у них немає виходу. Іноді вони навіть не уявляють, як переживуть сьогоднішній день, не кажучи вже про тиждень або місяці.

Альтернативна теза: Повір, тобі є заради чого жити і ще так багато треба відкрити для себе. 

  • Я знаю, як тобі погано. У мене теж була подібна депресія.

Цілком очевидно, що кожна людина індивідуальна та переживає різні почуття по-різному. Ці слова змушують людину нівелювати свої почуття.

Замість цього скажіть: Можу тільки уявити, через що ти зараз проходиш. Я відчуваю, що тобі складно і хочу допомогти. 

  • Ти думаєш тільки про себе та свої проблеми. Не будь егоїстом.

Швидше за все, людина, яка бореться з депресією, і без того у всьому себе звинувачує. Найменше йому потрібна критика ще й від вас.

Альтернативна теза: Мені тебе не вистачає. Я хочу тобі допомогти. Що я можу зробити?

Люди похилого віку

  • Вийди з дому, розвійся, випий, і ти про все забудеш.

Вечір в кафе – це не ліки від депресії. Депресія – це більше, ніж просто поганий день. Людині в депресії здається, що на нього обрушилися всі можливі нещастя і що у нього просто немає виходу.

Замість цього скажіть: Я б хотів провести з тобою час, ми можемо кудись піти?

До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.

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