Факти ICTV розповідають про три ефективні мотоди у боротьбі з делікатною проблемою – розтяжками.

Розтяжки на тілі – явище досить поширене. Однією з причин винекнення стрії, як правило, є вагітність. У вагітних жінок дуже швидко змінюються об’єми живота та молочних залоз. Шкіра просто не витримує подібного навантаження і тріскається.

Іншими, не менш поширеними обставинами, є різка втрата ваги або її набрання, інтенсивний ріст людини і спадковий фактор. Попри те, що розтяжки не потребують медичного лікування і не завдають жодного дискомфорту – окрім естетичного – усі носії цієї делікатної проблеми понад усе прагнуть її позбутися. Саме тому ми дібрали три ефективні методи у боротьбі з розтяжками.

Метод 1. Салонний догляд

Салонні процедури здатні оперативно та ефективно зробити стрій менш помітним. Однак послуговуватись наваденими нижче методами варто лише у перевірених спеціалістів, позаяк один невірний крок – і проблема розтяжок здаватиметься вигаданою дурницею. Щоб попередити небажані наслідки обирайте кваліфікованих косметологів та спеціалізовані салони краси.

Лазерний вплив

У сучасну косметологію лазери увірвалися відносно нещодавно, але це не завадило їм потужно зафіксуватися в індустрії краси, як універсальний та ефективний метод у боротьбі з дефектами шкіри. Лазерна корекція сприяє руйнуванню ураженої шкіри, і провокує ріст нової, яка маскує рубець роблячи його менш помітним.



У сучасну косметологію лазери увірвалися відносно нещодавно, але це не завадило їм потужно зафіксуватися в індустрії краси, як універсальний та ефективний метод у боротьбі з дефектами шкіри. Лазерна корекція сприяє руйнуванню ураженої шкіри, і провокує ріст нової, яка маскує рубець роблячи його менш помітним. Мезотерапія

Ця сучасна ін’єкційна методика дозволяє усунити вкрай помітні проблеми зі шкірою. За рахунок введення ліків локально, безпосередньо в зону ураження, мезотерапія дозволяє зробити рубець менш помітним.

Хімічний пілінг

Потужний метод у боротьбі з розтяжками, адже контрольований опік, який завдає шкірі ця процедура через високий вміст кислот, сприяє росту нової шкіри, але вже відновленої. Попередня консультація з лікарем – дерматологом, щодо цієї процедуру, зайвою точно не буде.

Метод 2. Скраби



Скрабування тіла дозволяє зробити стрій не лише менш помітним, а й попередити його. Полиці косметичних магазинів просто рясніють від асортимента різних пілінгів, тому придбати його проблемою не буде.

Приготувати скраб можливо і в домашніх умовах. Склянку солі та цукру ретельно пермішайте з будь-яким косметичним маслом, додаючи улюблені ефірні олії. Отриманою сумішшю помасажуйте уражені місця та промийте їх теплою водою. Опісля нанесіть будь-який поживний крем. Головне у цій процедурі системність та тривалість.

Метод 3. Блакитна глина з медом

Рідкий мед та блакитну глину берете в однакових пропорціях. Ретельно пермішуєте та накладаєте на проблемні ділянки фіксуючи поверх бинтом. Цю процедуру варто проводити перед сном, позаяк косметичний компрес треба лишити на довгий час. Суміш повинна бути свіжою, тому готуйте її кожного дня.

Варто зазначити, що всі методи, які нині існують, зокрема наші, не усувають стрії повністю. Їхній вплив дозволяє зробити дифекти менш помітними. У боротьбі з ростяжками дуже важливо лікувати їх одразу, як тільки вони з’явилися на шкірі.

Зарадити їм ще на початкових етапах значно простіше. Головне – не забувайте доглядати за шкірою, і використовуйте пілінги, жорсткі губки та креми з вмістом муміє не тоді, коли це вже вимушений крок.