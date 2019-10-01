Що потрібно робити, щоб не захворіти на грип, читайте на сайті Факти ICTV.
В сезоні 2019-2020 років в Україні, за прогнозами ВООЗ, очікуються чотири штами грипу. Два з них – віруси типу А, які найчастіше провокують епідемії та можуть спричинити смерть хворого.
Що робити, аби не захворіти грипом
- Щеплення
Найдієвіша профілактика від грипу – щеплення. Після введення вакцини імунітет формується протягом 7-14 днів, тому вакцинуватися варто до початку епідемії.
Лікарі радять подібну профілактику передусім:
- вагітним;
- дітям до п’яти років;
- хворим на діабет;
- людям з серцево-судинними та хронічними захворюваннями;
- людям старше 65 років;
- людям з надлишковою вагою.
Немовлята до шести місяців також перебувають у групі ризику, але ще надто маленькі для вакцинації. Проте профілактичне щеплення цілком можуть зробити батьки та особи, які доглядають за немовлятами.
На початку жовтня вакцини з’являться в українських аптеках та лікарнях.
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Пам’ятайте: жодна вакцина не може захистити від грипу на 100%. Щеплень від застуди поки не існує.
- Профілактика грипу
Крім щеплення, не захворіти на грип допоможуть також такі поради:
- уникайте близького контакту з людьми, у яких нежить, застуда чи кашель. Якщо захворіли самі, теж намагайтеся якнайменше перебувати поряд з іншими людьми, щоб не заразити їх;
- частіше мийте руки з милом, користуйтеся антисептиком;
- намагайтеся не торкатися обличчя, особливо очей, рота та носа (цими шляхами мікроби потрапляють в організм);
- дезінфікуйте екран смартфону щодня – на ньому “живе” найбільше мікробів;
- провітрюйте приміщення, в яких працюєте та проводите час;
- зміцнюйте імунітет: будьте фізично активними, пийте багато води, більше спіть, уникайте стресу, правильно харчуйтесь;
- намагайтеся рідше бувати в місцях скупчення людей;
- пийте вітамін С або їжте продукти, в яких він міститься – це також хороша профілактика грипу.
МОЗ України не радить приймати імуномодулятори, антигістамінні та рослинні препарати. Щодо противірусних засобів, то лише деякі з них справді вбивають віруси.
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