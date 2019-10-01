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Факти / Lifestyle

Профілактика грипу: що робити, щоб не захворіти

Що потрібно робити, щоб не захворіти на грип, читайте на сайті Факти ICTV.

Профілактика грипу: що робити, щоб не захворіти

В сезоні 2019-2020 років в Україні, за прогнозами ВООЗ, очікуються чотири штами грипу. Два з них – віруси типу А, які найчастіше провокують епідемії та можуть спричинити смерть хворого.

Що робити, аби не захворіти грипом

  • Щеплення

Найдієвіша профілактика від грипу – щеплення. Після введення вакцини імунітет формується протягом 7-14 днів, тому вакцинуватися варто до початку епідемії.

Лікарі радять подібну профілактику передусім:

  1. вагітним; 
  2. дітям до п’яти років;
  3. хворим на діабет;
  4. людям з серцево-судинними та хронічними захворюваннями; 
  5. людям старше 65 років; 
  6. людям з надлишковою вагою. 

Немовлята до шести місяців також перебувають у групі ризику, але ще надто маленькі для вакцинації. Проте профілактичне щеплення цілком можуть зробити батьки та особи, які доглядають за немовлятами. 

На початку жовтня вакцини з’являться в українських аптеках та лікарнях. 
Читайте: Вакцини від грипу в Україні з'являться в жовтні: хто отримає безкоштовно Чим полоскати горло при застуді в домашніх умовах Чи допомагають лимон та вітамін C при застуді

Пам’ятайте: жодна вакцина не може захистити від грипу на 100%. Щеплень від застуди поки не існує. 

  • Профілактика грипу

Крім щеплення, не захворіти на грип допоможуть також такі поради: 

  1. уникайте близького контакту з людьми, у яких нежить, застуда чи кашель. Якщо захворіли самі, теж намагайтеся якнайменше перебувати поряд з іншими людьми, щоб не заразити їх; 
  2. частіше мийте руки з милом, користуйтеся антисептиком; 
  3. намагайтеся не торкатися обличчя, особливо очей, рота та носа (цими шляхами мікроби потрапляють в організм);  
  4. дезінфікуйте екран смартфону щодня – на ньому “живе” найбільше мікробів;
  5. провітрюйте приміщення, в яких працюєте та проводите час; 
  6. зміцнюйте імунітет: будьте фізично активними, пийте багато води, більше спіть, уникайте стресу, правильно харчуйтесь;
  7. намагайтеся рідше бувати в місцях скупчення людей;
  8. пийте вітамін С або їжте продукти, в яких він міститься – це також хороша профілактика грипу.    

МОЗ України не радить приймати імуномодулятори, антигістамінні та рослинні препарати. Щодо противірусних засобів, то лише деякі з них справді вбивають віруси. 

Раніше Факти ICTV писали, як захистити дитину від застуди.

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