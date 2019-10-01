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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Скажи “ні” меду та пиву. Чим відрізняються вегани від вегетаріанців

У сучасномі світі все більше людей розмірковують про приєднання до армії веганів та вегетаріанців. Однак, не всі знають, чим саме відрізняється вегетаріанство від веганства.

Скажи “ні” меду та пиву. Чим відрізняються вегани від вегетаріанців

Веганство набирає популярності у світі. Нині вже багато сучасних зірок приєдналися до кагорти веганів і відмовилися не тільки від м’яса, але і від молока і яєць. Серед відомих веганів – Наталі Портман, Анджеліна Джолі, Джаред Лето, Білл Клінтон і навіть Майк Тайсон! Ну а ми вирішили нагадати, що веган і вегетаріанець – це не одне і те ж. Так, чим же відрізняється вегетаріанство від веганства – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вегетаріанство – це дієта, а веганство – спосіб життя.

Вегетаріанство

Вегетаріанці часто обирають свою дієту, виходячи зі стану здоров’я, з релігійних або політичних причин.

Вегетаріаінство – харчування з відмовою від м’ясної їжі (червоного м’яса, м’яса птиці, морепродуктів і м’яса будь-якої іншої тварини). При цьому вегетаріанці можуть вживати молочні продукти і яйця.

У течії вегетаріанства є свої відгалуження:

Ововегетаріанці – з тваринних продуктів їдять тільки яйця;

Лактовегетаріанці – з тваринної їжі їдять тільки молоко і молочні продукти;

Полотаріанці споживають домашню птицю, але не їдять інших видів м’яса.

Найбільш суворим різновидом вегетаріанста є веганство.

Веганство

Веганство, веганізм, або термін, що рідко зустрічається, вегеталізм – це суворе вегатаріанство, раціон виключає всі види м’яса тварин, птахів, риби, яйця, молоко, морепродукти і часто мед.

Вегани, обираючи такий спосіб життя, часто керуються не тільки харчуванням, а й моральними принципами. А саме ставленням до тварин.

Вегани також не ходять у цирки і зоопарки, а часто навіть протестують проти того, щоб люди заводили домашніх тварин у квартирах (це неприродні умови для тварин).

Читайте: Вегетаріанський ресторан Фенхель: здорова їжа та гармонія з собою – Ситий в7

Список заборонених продуктів і речей у веганів дуже широкий:

  • Вироби зі шкіри, хутра, шовку, вовни та інших матеріалів тваринного походження;
  • Мед;
  • Продукти, до складу яких входять компоненти, отримані з тваринних продуктів (наприклад, желатин, гліцерин);
  • Продукти, при виготовленні (часто – при очищенні) яких використовувалися продукти тваринного походження, наприклад, желатин використовують при виробництві деяких видів цукру та пива. Але велика частина міцного спиртного – горілка, віскі, бренді, джин – веганські);
  • Продукцію, яка проходила тестування на тваринах, наприклад, деякі види косметики і сорти тютюну.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, що через кліматичні зміни і неврожай дорожчають овочі.

Фото: pixabay

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