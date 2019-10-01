Що таке вегетаріанство
Вегетаріанство – це обмеження в їжі, коли людина відмовляється від продуктів тваринного походження, отриманих через насилля над твариною або її вбивство.
Але вегетаріанці можуть вживати молочні продукти і яйця.
У вегетаріанства є свої відгалуження:
- ововегетаріанці – з тваринних продуктів їдять тільки яйця;
- лактовегетаріанці – з тваринної їжі їдять тільки молоко і молочні продукти;
- полотаріанці споживають домашню птицю, але не їдять інших видів м’яса.
Чим вегетаріанство відрізняється від веганства
Веганство є різновидом вегетаріанства. Раціон вегана унеможливлює вживання всіх видів м’яса тварин, птахів, риби, яйця, молоко, морепродукти і часто мед.
Вони не ходять у цирки і зоопарки, протестують проти того, щоб люди заводили домашніх тварин у квартирах, не одягають вироби з матеріалу твариного походження, не використовують косметику, яку тестують на тваринах.
Чому люди відмовляються від м’яса
Причини для відмови від м’яса для кожного різні. Але серед найпоширеніших такі:
- з ідейних міркувань, бо тварина зазнає страждань, коли її вбивають;
- турбота про здоров’я, адже деякі дослідження вказують на шкідливий вплив м’яса на організм;
- любителі експериментів, вони таким чином кидають виклик самим собі.
Переваги вегетаріанства
До переваг належать:
- очищення організму від шлаків;
- мінімальна кількість шкідливих жирів;
- рослинна їжа містить канцерогени в мінімальній кількості;
- вегетаріанці менше за інших людей схильні до серцевих недуг, гіпертонії;
- у рослинній їжі є корисні вуглеводи, які вважаються основним джерелом енергії;
- антиоксиданти, що містяться в овочах і фруктах, підтримують молодість організму;
- вегетаріанці рідше за інших стикаються з нервовими розладами.
Недоліки вегетаріанства
- Вегетаріанці часто стикаються з анемією, низькою працездатністю, проблемами з зубами, щитовидною залозою, кістками, оскільки у рослинній їжі немає достатньої кількості заліза, йоду, кальцію;
- надлишок рослинної клітковини стає причиною неправильного засвоєння білків;
- недостатня кількість вітамінів;
- не завжди може підійти вагітним і жінкам, які годують, а також малюкам;
- великі витрати, оскільки для повноцінного і різноманітного харчування вегетаріанцям необхідно купувати різні фрукти, овочі, насіння, горіхи, сухофрукти.