Вегетаріанство – що це і чому стало модним

Вегетаріанство стає популярним у сучасному світі. Все більше людей щодня відмовляються від тваринної їжі та надають перевагу рослинній.

У світі щороку 1 жовтня навіть відзначають Всесвітній день вегетаріанства, який покликаний підвищити інформованість громадськості про переваги вегетаріанського способу життя як з боку здоров’я і екології, так і з етичної точки зору.

Що таке вегетаріанство, чим воно відрізняється від веганства та які його переваги і недоліки – читайте на Фактах ICTV.