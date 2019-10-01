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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вегетаріанство – що це і чому стало модним

Вегетаріанство стає популярним у сучасному світі. Все більше людей щодня відмовляються від тваринної їжі та надають перевагу рослинній.

У світі щороку 1 жовтня навіть відзначають Всесвітній день вегетаріанства, який покликаний підвищити інформованість громадськості про переваги вегетаріанського способу життя як з боку здоров’я і екології, так і з етичної точки зору.

Що таке вегетаріанство, чим воно відрізняється від веганства та які його переваги і недоліки – читайте на Фактах ICTV.

 

Що таке вегетаріанство

Вегетаріанство – це обмеження в їжі, коли людина відмовляється від продуктів тваринного походження, отриманих через насилля над твариною або її вбивство.

Але вегетаріанці можуть вживати молочні продукти і яйця.

У вегетаріанства є свої відгалуження:

  • ововегетаріанці – з тваринних продуктів їдять тільки яйця;
  • лактовегетаріанці – з тваринної їжі їдять тільки молоко і молочні продукти;
  • полотаріанці споживають домашню птицю, але не їдять інших видів м’яса.

Чим вегетаріанство відрізняється від веганства

Веганство є різновидом вегетаріанства. Раціон вегана унеможливлює вживання всіх видів м’яса тварин, птахів, риби, яйця, молоко, морепродукти і часто мед.

Вони не ходять у цирки і зоопарки, протестують проти того, щоб люди заводили домашніх тварин у квартирах, не одягають вироби з матеріалу твариного походження, не використовують косметику, яку тестують на тваринах.

Чому люди відмовляються від м’яса

Причини для відмови від м’яса для кожного різні. Але серед найпоширеніших такі:

  • з ідейних міркувань, бо тварина зазнає страждань, коли її вбивають;
  • турбота про здоров’я, адже деякі дослідження вказують на шкідливий вплив м’яса на організм;
  • любителі експериментів, вони таким чином кидають виклик самим собі.

Переваги вегетаріанства

До переваг належать:

  • очищення організму від шлаків;
  • мінімальна кількість шкідливих жирів;
  • рослинна їжа містить канцерогени в мінімальній кількості;
  • вегетаріанці менше за інших людей схильні до серцевих недуг, гіпертонії;
  • у рослинній їжі є корисні вуглеводи, які вважаються основним джерелом енергії;
  • антиоксиданти, що містяться в овочах і фруктах, підтримують молодість організму;
  • вегетаріанці рідше за інших стикаються з нервовими розладами.

Недоліки вегетаріанства

  • Вегетаріанці часто стикаються з анемією, низькою працездатністю, проблемами з зубами, щитовидною залозою, кістками, оскільки у рослинній їжі немає достатньої кількості заліза, йоду, кальцію;
  • надлишок рослинної клітковини стає причиною неправильного засвоєння білків;
  • недостатня кількість вітамінів;
  • не завжди може підійти вагітним і жінкам, які годують, а також малюкам;
  • великі витрати, оскільки для повноцінного і різноманітного харчування вегетаріанцям необхідно купувати різні фрукти, овочі, насіння, горіхи, сухофрукти.

Фото: Dreamstime

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