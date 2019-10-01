Як стати вегетаріанцем без шкоди для організму, читайте в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Вегетаріанці відмовляються від їжі тваринного походження, яку отримують шляхом насилля над твариною.

Належно спланований вегетаріанський раціон харчування є здоровим, збалансованим та в багатьох випадках корисним для профілактики багатьох захворювань, тому помилково вважати, що вегетаріанці отримують менше поживних елементів.

Як стати вегетаріанцем

Вивчити свій організм

Щоб отримати максимальну користь від вегетаріанства, потрібно підготуватися до переходу. Здайте аналіз крові на вітаміни групи В, перевірте показники заліза та цинку.

Якщо аналізи в нормі, то перепон немає.

Поступова зміна раціону

Часто людина впадає в крайнощі, вирішуючи відразу стати веганом або навіть сироїдом. Але якщо учора ви їли м’ясо тричі на день, а сьогодні вирішили харчуватися винятково салатами, різкий перехід стане стресом для організму і може спровокувати розвиток хвороб шлунково-кишкового тракту.

Відмова від тваринних продуктів повинна бути поступовою. Для початку припиніть їсти червоне м’ясо, але продовжуйте вживати птицю, рибу, молочні продукти, яйця. Харчуйтеся так близько два-три тижні. Після цього можна вилучати з раціону птицю, потім рибу і так далі.

Заміна продуктів

Є продукти, які полегшують перехід на вегетаріанство. Наприклад, насіння кіноа, які містять багато якісного білка. Варто спробувати амарант — в ньому багато амінокислоти лізину, яка має сильну протизапальну, противірусну і антибактеріальну дію.

Велика кількість корисних елементів є в соєвих продуктах, особливо в молоці. Справжня скарбниця для вегетаріанця – це молоко з мигдалю, маку, кокоса.

Джерелами білка та заліза є горіхи, бобові, тофу та зелені листові овочі.

Мигдаль, фісташки і кеш’ю містять корисні жири та ідеально підходять для перекусів, а сухофрукти (родзинки, курага) є чудовими джерелами заліза.

Сумісність продуктів

Перш ніж стати вегетаріанцем, обов’язково вивчіть, як поєднуються між собою різні продукти, і які корисні речовини вони містять. Особливо це необхідно, якщо ви збираєтеся відмовитися від всієї тваринної їжі.

Щоб організм нормально функціонував, повинен надходити повноцінний білок (з 20 амінокислотами: 12 замінних і 8 незамінних). І якщо замінні амінокислоти виробляються в організмі, то незамінні ми отримуємо тільки з їжею.

Тому важливо правильно комбінувати продукти, щоб отримувати всі необхідні речовини.

Солодка помилка

Відмовляючись від продуктів тваринного походження, люди не завжди відмовляються від шкідливої ​​їжі, і йдеться не про фаст-фуд, а про цукор.

Цукор варто заміняти медом (не більше двох чайних ложок на день), а ще купіть собі вегетаріанську кулінарну книгу, там ви знайдете безліч цікавих, корисних рецептів, як урізноманітнити свій вегетаріанський раціон та як збалансувати продукти, щоб забезпечити себе поживними речовинами протягом дня.

Раніше Факти ICTV писали про топ-9 продуктів для веганів.