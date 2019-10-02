Вітрянка або вітряна віспа – інфекційне захворювання, яким найчастіше хворіють діти. Які ознаки вітрянки та наслідки для дітей – розбиралися Факти ICTV.

Вважається, що перехворіти на вітрянку краще у юному віці, оскільки тоді ця хвороба переважно протікає без ускладнень.

Чим небезпечна вітрянка для дітей?

Вірус вітрянки передається повітряно-крапельним і контактним шляхами та є дуже заразним. Через це у дітей, які відвідують дитячий садок чи школу, практично немає шансу не захворіти.

Малюки до шести місяців вітрянкою не хворіють, оскільки ще захищені маминим імунітетом. Діти старше семи років хворіють рідше, але й перемагають вірус, найчастіше, з ускладненнями. Перехворівши один раз вітряною віспою, діти на все життя отримують імунітет.

Вітрянка: симптоми, за якими її можна впізнати

В інкубаційний період хворобу практично не можна розпізнати. Через 2–3 тижні вітрянка починає проявлятися, а перші її ознаки нагадують симптоми грипу:

– температура тіла 38°С і вище;

– головний біль;

– поганий апетит;

– нудота.

Проте ці ознаки вітрянки обов’язкові не для всіх – у деяких одразу можуть з’явитися висипи на всьому тілі. Спочатку це невеликі прищики, які з часом виростають і наповнюються рідиною. Висипи на тілі з’являються поступово – протягом 3–5 днів, а потім прищики з рідиною починають підсихати і відвалюватися.

Найнеприємніше в пухирцях те, що вони сверблять. Батьки мають стежити за тим, щоб дитина не чесала їх та не здирала шкірочки, оскільки є ризик занести інфекцію.

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Лікування вітрянки у дітей

Проти вітрянки немає ліків та особливої терапії – можна лише полегшити перебіг хвороби. Найчастіше вітрянка у дітей лікується в домашніх умовах.

Головні рекомендації:

– дотримуватися постільного режиму;

– пити багато води;

– якщо підвищена температура – приймати жарознижувальні засоби;

– користуватися антигістамінними препаратами для зниження свербіння;

– митися у ванні та приймати душ – в крайніх випадках.

Вітрянка у дітей зі слабким імунітетом може викликати ускладнення:

– якщо чесати пухирці, можна випадково занести у рану мікроби. Це може спровокувати інфекцію на шкірі, запалення в кістках та суглобах чи зараження крові;

– пневмонію;

– запалення головного мозку;

– синдром токсичного шоку.

Єдиний шанс захиститися, якщо відбувся контакт з хворим – зробити щеплення протягом 3–5 днів після ймовірного зараження. В цьому разі є шанс, що вакцина встигне зупинити вітряну віспу або полегшить її перебіг.

До речі, раніше Факти ICTV писали про симптоми вітрянки у дорослих.