Дослідивши останки заражених чумою людей, учені визначили, що Чорна смерть зародилася на території сучасної Російської Федерації.
Друга пандемія чуми – Чорна смерть – зародилася на території сучасної Російської Федерації.
Місце походження збудника чуми, від якої загинуло близько половини населення Європи, визначила міжнародна команда вчених.
Дійти такого висновку спеціалістам допомогло дослідження останків заражених людей з різних територій, у тому числі російських.
Учені визначили, що найдавніший представник чумної палички Yersinia pestis, відповідальний за другу епідемію в Європі, знаходився під сучасним містом Лаішево у Республіці Татарстан.
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Також дослідники підкреслили, що продовжать вивчати можливість того, що Yersinia pestis потрапив на територію РФ з Азії.
Нагадаємо, у травні на заході Монголії було зафіксовано спалах бубонної чуми.
Джерело: Science Alert