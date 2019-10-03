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Середньовічна чума прийшла до Європи з Росії – вчені

Дослідивши останки заражених чумою людей, учені визначили, що Чорна смерть зародилася на території сучасної Російської Федерації.

Середньовічна чума прийшла до Європи з Росії – вчені

Друга пандемія чуми – Чорна смерть – зародилася на території сучасної Російської Федерації.

Місце походження збудника чуми, від якої загинуло близько половини населення Європи, визначила міжнародна команда вчених.

Дійти такого висновку спеціалістам допомогло дослідження останків заражених людей з різних територій, у тому числі російських.

Учені визначили, що найдавніший представник чумної палички Yersinia pestis, відповідальний за другу епідемію в Європі, знаходився під сучасним містом Лаішево у Республіці Татарстан.

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Також дослідники підкреслили, що продовжать вивчати можливість того, що Yersinia pestis потрапив на територію РФ з Азії.

Нагадаємо, у травні на заході Монголії було зафіксовано спалах бубонної чуми.

Джерело: Science Alert

Фото: Dreamstime

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