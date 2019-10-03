Перехід від тривалих тренувань до короткої, але частої фізичної активності може бути ознакою підвищеного ризику передчасної смерті.

Вчені зі Школи громадського здоров’я Блумберга протягом восьми років спостерігали за фізичною активністю більше 500 людей похилого віку.

Вони дійшли висновку, що перехід від довгих вправ на короткі тренування є ознакою, яка може вказувати на загрозу передчасної смерті або важкої хвороби.

Учасники експерименту, які не померли за час його проведення, в середньому довше займалися фізичними вправами.

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Крім того, стало відомо, що збільшення рівня фрагментації фізичної активності на 10% підвищувало смертність на 49%.

До слова, вчені спростували міф про те, що морозиво на сніданок покращує роботу мозку.