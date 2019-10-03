Стресостійкість – одна з трьох базових навичок психіки. Тому володіння нею – крок на шляху до здорової психіки і підвищення якості життя. Факти ICTV розібралися, як зняти стрес і тривогу трьома простими способами.

Що відбувається з людиною під час стресу? Підвищується рівень гормону кортизолу. Через нього ми можемо відчувати фізичні ознаки тривоги: м’язове напруження, безсоння, прискорене серцебиття, нерівномірне дихання, головний біль, відсутність апетиту. На емоційному рівні – дуже сильна тривога або ж смуток і туга.

Підвищений рівень кортизолу змушує нас концентруватися на негативних думках. Таким чином мозок намагається знайти і сформувати для себе рішення в цій ситуації.

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Небезпека сильної тривоги в тому, що вона може зламати – замість того, щоб шукати рішення ситуації, ми навпаки можемо впасти в депресію.

Без стресу і тривоги

Мінімізувати вплив цих негативних емоцій можна за допомогою трьох способів:

1. Самовтішення.

Його суть в тому, щоб пригадати якомога більше хороших фактів з життя, які є зараз або були в минулому. В кінці кожного дня намагайтеся знаходити 10 моментів, за які ви вдячні. Так сформується звичка помічати щось хороше і задовольнятися цим.

Також потрібно порівняти себе з тими, хто перебуває в гіршому становищі. Головне, зрозуміти, що у вас не так все погано, і втішити себе.

Один з підпунктів цього методу – оцінити масштаб проблеми. Запитайте себе: що я буду думати про цю ситуацію через рік, п’ять або десять років?

2. Самозаспокоєння.

Одна зі сфер психіки – сприйняття. Його завдання – сканувати навколишнє середовище в пошуках позитивного результату. Ми спрощуємо роботу сприйняття, коли створюємо позитивну мету і подумки уявляємо, як її досягаємо. Ми пропонуємо шаблон вирішення ситуації для мозку. Ця інформація надсилається до сприйняття. Воно починає краще помічати факти і події, які можуть нас привести до досягнення результату.

3. Відволікання уваги.

Коли ж вирішити проблему може тільки час, зробіть все, щоб відволіктися:

займіться спортом: йога, біг, плавання, прогулянки. Активне проведення часу сприяє виробленню ендорфінів, які пригнічують біль і дозволяють відчувати задоволення;

сконцентруйтеся на процесах, які радують: з’їжте щось смачненьке, поспіть, прийміть гарячу ванну;

відволічіться на хобі: музика, читання книг, гра на музичному інструменті;

займіться рутинними домашніми справами: прибирання, миття посуду;

проведіть час з друзями.

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