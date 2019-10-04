Питання про тривалість життя буде актуальне в усі віки. Про те, скільки років вам залишилося до смерті можна дізнатися, пройшовши тест від Фактів ICTV.

Незважаючи на моторошність подібних думок, багатьом людям хотілося б дізнатися дату своєї смерті або хоча б приблизний час. У молодості ми днів не рахуємо, тому зрілість і навіть старість підкрадаються швидко.

Корисно хоча б періодично думати, скільки ще часу вам залишилося веселитися на цій прекрасній землі.

Тривалість життя залежить від багатьох чинників: оточення, харчування, занятть спортом, психологічного здоров’я. Точної дати смерті ніхто не скаже, але її можна приблизно вирахувати за допомогою тесту.

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Зауважимо, що тест створений у розважальному форматі та не є думкою в останній інстанції.

Однак деякі висновки про свій спосіб життя у вас таки вийде зробити.

Раніше Факти ICTV писали, що вчені розповіли про несподівану ознаку передчасної смерті.