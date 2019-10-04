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Факти / Lifestyle

Що таке дистимія: як визначити симптоми і почати лікування

Дистимія – це прояв хронічної депресії. Які симптоми у дистимії та як лікується ця хвороба, читайте на сайті Факти ICTV.

Що таке дистимія: як визначити симптоми і почати лікування

Дистимія не проявляється як наслідок якихось хвороб. Це самостійне захворювання, що з’являється внаслідок порушення роботи центральної нервової системи.

Симптоми дистимії:

  • зменшення енергійності, продуктивності й активності;
  • розлади сну;
  • невпевненість у собі й відчуття пригнічення;
  • порушення концентрації;
  • зниження інтересу до статевих стосунків;
  • почуття безпорадності;
  • відчуття, що буденні труднощі важко подолати;
  • песимізм;
  • небажання говорити.

У випадку психічних розладів потрібно звернутись до психолога, якщо він встановить діагноз дистимії, можливо, буде потрібне подальше лікування у психотерапевта, бо такі розлади лікуються фармакологічно.
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Лікування дистимії

Метою лікування дистимії є не тільки усунення несприятливих симптомів і повернення до нормального життя, а запобігання рецидиву.

Лікування спрямовано на підвищення імунітету, пацієнтам призначають антидепресанти та проводять інтенсивну терапію, щоб нормалізувати психологічний стан.

Щоб симптоми не проявлялися, слід:

  • правильно харчуватися;
  • займатися спортом;
  • відпочивати та розслаблятися;
  • мати нормований робочий день, не перенапружуватись;
  • уникати стресу;
  • приділяти час для хобі та улюбленій справі.

До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.

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