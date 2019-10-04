Дистимія – це прояв хронічної депресії. Які симптоми у дистимії та як лікується ця хвороба, читайте на сайті Факти ICTV.

Дистимія не проявляється як наслідок якихось хвороб. Це самостійне захворювання, що з’являється внаслідок порушення роботи центральної нервової системи.

Симптоми дистимії:

зменшення енергійності, продуктивності й активності;

розлади сну;

невпевненість у собі й відчуття пригнічення;

порушення концентрації;

зниження інтересу до статевих стосунків;

почуття безпорадності;

відчуття, що буденні труднощі важко подолати;

песимізм;

небажання говорити.

У випадку психічних розладів потрібно звернутись до психолога, якщо він встановить діагноз дистимії, можливо, буде потрібне подальше лікування у психотерапевта, бо такі розлади лікуються фармакологічно.

Читайте: Чого не варто говорити людині в депресії Доведено: темний шоколад допомагає подолати депресію Осіння депресія. Як побороти нудьгу, слабкість та інші симптоми

Лікування дистимії

Метою лікування дистимії є не тільки усунення несприятливих симптомів і повернення до нормального життя, а запобігання рецидиву.

Лікування спрямовано на підвищення імунітету, пацієнтам призначають антидепресанти та проводять інтенсивну терапію, щоб нормалізувати психологічний стан.

Щоб симптоми не проявлялися, слід:

правильно харчуватися;

займатися спортом;

відпочивати та розслаблятися;

мати нормований робочий день, не перенапружуватись;

уникати стресу;

приділяти час для хобі та улюбленій справі.

До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.