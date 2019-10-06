Термін криза середнього віку нещодавно з’явився у психології, але вже набув розповсюдження у суспільстві.

Криза середнього віку у чоловіків є досить розповсюдженим явищем. Якщо вчасно звернути на неї увагу, можна вжити заходів, аби легше її пережити.

Факти ICTV зібрали усю необхідну інформацію про кризу середнього віку.

Що таке криза середнього віку

Вперше відповідне явище описав канадський дослідник Еліот Жак у 1965 році, тому воно вважається відносно новим терміном у психології.

Кризою середнього віку називають психологічний стан невпевненості людини у своєму житті та рішеннях. Зазвичай вона проявляється у чоловіків віком від 30 до 50 років.

Особливо до неї схильні чоловіки, які мали важке дитинство, тривалі проблемі зі здоров’ям або які мають чутливий характер.

Чому виникає цей стан наразі достеменно невідомо. Деякі науковці вважають, що криза середнього віку пов’язана виключно з психологічними причинами кожної окремої людини, а дехто каже, що вона пов’язана з гормональними змінами, які відбуваються з віком.

Деякі вчені схильні вважати, що зазначеного стану не існує, а симптоми кризи середнього віку викликані чимось іншим.

Які симптоми кризи середнього віку

Під час цього психологічного стану люди зазвичай починають концентруватися на минулому і своїх молодих роках, які здаються їм більш прекрасними.

Через це у чоловіків починають проявлятися наступні симптоми кризи середнього віку:

втрата лібідо;

статеві розлади;

дратівливість;

постійна втома;

депресія.

У таких людей часто з’являється нав’язливе бажання щось швидко змінювати через відчуття, що майбутнє на тлі молодих років буде не таким вже й прекрасним.

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Криза середнього віку очима чоловіків – це відчувати старіння, адже тіло працює вже не так, як раніше, а дозвілля може нагадати про це іще більше. Через це може посилюватися емоційна нестабільність.

Крім того, разом з психологічними ознаками можуть спостерігатися і фізіологічні зміни, серед яких:

нічне потовиділення;

сухість шкіри;

різке збільшення ваги;

скутість у м’язах і суглобах;

більш тривале видужування від хвороб.

Що робити у разі виникнення кризи середнього віку

Наразі не існує ліків проти такої кризи і більшість психологів рекомендують просто пережити її, як би банально це не звучало.

Зазвичай вона – просто перехід з одного стану в інший, який завжди зумовлюється низкою негативних факторів.

Легше переживають кризу середнього віку люди, які відчувають комфорт в родині та роботі. Там спостерігається досить стійкий стан речей, впевненість у майбутньому.

Пошук чогось нового також буде гарною ідеєю. Наприклад, можна спробувати знайти нове хобі, або зайнятися тим, що вже давно привернуло вашу увагу, але ви не могли виокремити для цього час.

Також важливо, щоб чоловіків у період кризи середнього віку підтримувала друга половинка. До цього стану потрібно підходити з розумінням і підтримкою, а не критикувати за проблеми на роботі або в особистому житті.

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