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Факти / Lifestyle

Паралізований чоловік знову зміг рухатися за допомогою екзоскелета

За допомогою прототипу екзоскелета 30-річний паралізований чоловік знову зміг рухатися, використовуючи свої думки.

Паралізований чоловік

В 30-річного чоловіка на ім’я Тібо, якого паралізувало після нещасного випадку, знову з’явилася можливість рухатися за допомогою екзоскелета, який читає думки.

Наразі рух за допомогою конструкцію можливий лише у лабораторії і з великою кількістю обмежень, проте це вважають великим досягненням, яке у майбутньому зможе покращити якість життя пацієнтів.

Рухати екзоскелет чоловіку дозволяють два імпланти, які йому встановили на поверхню мозку.

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Попри недосконалість рухів, пацієнт вважає, що досвід з екзоскелетом просто неймовірний.

– Це було дуже непросто, тому що це поєднання роботи кількох м’язів і кількох рухів. І це найнеймовірніша річ, яку я робив за допомогою екзоскелета, – розповів Тібо.

До слова, вчені розробили алгоритм, який може розпізнавати захворювання шкіри за фотографіями.

Відео: 5 News

Джерело: ВВС Україна

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