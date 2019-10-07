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Факти / Lifestyle

Біполярний розлад: як визначити симптоми і почати лікування

Які симптоми у біполярного розладу та як лікується ця хвороба, читайте на сайті Факти ICTV.

Лікар

На перший погляд, біполярний розлад – нічого страшного. Просто перепади настрою.

Наприклад, вранці вам хочеться співати і танцювати від радості життя. В середині дня ви раптом зривається на колег, які відволікають вас від чогось важливого, а до вечора вас накриває важка депресія.

Симптоми біполярного розладу:

Захворювання протікає у двох фазах, які змінюють одна одну.

Фаза манії характеризуються такою симптоматикою:

  • підвищена активність, ініціативність, енергійність;
  • надзвичайно жвавий стан піднесеності, ейфорія;
  • безліч думок, неможливість зосередиться, дратівливість;
  • зниження кількості сну, необгрунтована впевненість у своїх силах і здібностях;
  • висока сексуальна активність;
  • вживання наркотичних препаратів.

Фаза депресії супроводжується появою стану апатії і смутку, підвищеної тривожності та занепокоєння.

Може виникнути розлад сну – надмірна сонливість чи безсоння, зниження рівня енергії, загальмованість в сприйнятті та реакції, втрата зацікавлення до життя.

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Лікування біполярного розладу

Захворювання часто може становити небезпеку для життя хворого, який часто думає про самогубство.

Якщо вам знайомі 10 і більше перерахованих вище ознак, це вже привід звернутися до лікаря. Вам доведеться відповісти на питання про спосіб життя, зміни настрою, відносини з іншими людьми, дитячі спогади та багато іншого.

На основі отриманої інформації фахівець призначить вам лікування. Це може бути як поведінкова терапія, так і прийом ліків.

До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.и.

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