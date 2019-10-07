Які симптоми у біполярного розладу та як лікується ця хвороба, читайте на сайті Факти ICTV.
На перший погляд, біполярний розлад – нічого страшного. Просто перепади настрою.
Наприклад, вранці вам хочеться співати і танцювати від радості життя. В середині дня ви раптом зривається на колег, які відволікають вас від чогось важливого, а до вечора вас накриває важка депресія.
Симптоми біполярного розладу:
Захворювання протікає у двох фазах, які змінюють одна одну.
Фаза манії характеризуються такою симптоматикою:
- підвищена активність, ініціативність, енергійність;
- надзвичайно жвавий стан піднесеності, ейфорія;
- безліч думок, неможливість зосередиться, дратівливість;
- зниження кількості сну, необгрунтована впевненість у своїх силах і здібностях;
- висока сексуальна активність;
- вживання наркотичних препаратів.
Фаза депресії супроводжується появою стану апатії і смутку, підвищеної тривожності та занепокоєння.
Може виникнути розлад сну – надмірна сонливість чи безсоння, зниження рівня енергії, загальмованість в сприйнятті та реакції, втрата зацікавлення до життя.Читайте: Що таке дистимія: як визначити симптоми і почати лікування Чого не варто говорити людині в депресії Як боротися з осінньою "депресією"
Лікування біполярного розладу
Захворювання часто може становити небезпеку для життя хворого, який часто думає про самогубство.
Якщо вам знайомі 10 і більше перерахованих вище ознак, це вже привід звернутися до лікаря. Вам доведеться відповісти на питання про спосіб життя, зміни настрою, відносини з іншими людьми, дитячі спогади та багато іншого.
На основі отриманої інформації фахівець призначить вам лікування. Це може бути як поведінкова терапія, так і прийом ліків.
До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.и.