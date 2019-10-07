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Факти / Lifestyle

На Буковині на весіллі отруїлися майже 130 людей

У Чернівецькій області на весіллі отруїлися 129 осіб, зокрема 36 дітей.

На Буковині на весіллі отруїлися майже 130 людей

У селищі Путила Чернівецької області на весіллі отруїлися 129 осіб, з яких 36 дітей.

Серед захворілих у лікарні потрапили 73 людини, з них 19 дітей.

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За результатами бактеріологічних досліджень виділено Salmonella enteritidis варіант jena в таких продуктах: риба форель в сметані, стегно курки гарячого копчення, холодець, риба смажена в клярі, філе лосося мариноване, ковбаса копчена, рулет курячий, пиріг з м’ясом.

В інших зразках продуктів вдалося знайти інші бактерії.

Раніше Факти ICTV писали, що у Березному Рівненської області 12 осіб опинилися в лікарні після вживання кондитерських виробів, придбаних у магазині райцентру.

Джерело: Регіональний лабораторний центр МОЗ

Фото: Dreamstime

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