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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як і за яких умов навчити дітей чистити зуби

Уляна Супрун вважає, що догляд за порожниною рота дитини варто починати, коли зуби ще навіть не прорізалися.

Як і за яких умов навчити дітей чистити зуби

– Бактерії є завжди, навіть коли зубів ще немає, – пише вона у Facebook.

Вона також дала рекомендації, як доглядати за порожниною рота дитини:

  1. Стоматологи рекомендують після годування немовля витирати ясна звичайною серветкою, змоченою кип’яченою водою, щоб запобігти розповсюдженню можливих інфекцій.
  2. Саме у цьому віці треба показати немовля стоматологу, щоб виявити можливі шкідливі звички, які можуть вплинути на розвиток зубів (наприклад, смоктання пальця).
  3. Коли вилізе перший зуб, треба придбати зубну щітку! Для дітей існують спеціальні зубні щітки, що мають маленьку головку та м’яку щетину з заокругленими кінчиками. Кількість пасти для дітей до 3 років має бути, як рисове зернятко, а кількість фтору мінімальна. Після 3-х років кількість пасти на щітці має бути, як горошинка. До речі, не всі знають, але це правило підходить і дорослим. Адже чим більше пасти, тим більшою є спокуса її виплюнути, а це заважає чистити зуби рекомендовані 2 хвилини.
  4. Дітям у віці 4-5 років слід починати вчитися самостійно чистити зуби. Проте, у дітей відповідні навички, необхідні для ефективного чищення зубів, виробляються ближче до досягнення 10 років, тому слід допомагати їм.
  5. Щоб чищення тривало 2 хвилини, можна встановити спеціальний таймер або включити улюблену пісню. Намагайтеся зробити процедуру чищення зубів якомога приємнішою та веселішою, щоб запобігти розвитку негативних асоціацій або небажання чистити зуби.
  6. Важливо від самого початку навчати дитину правильній техніці чищення. Чистити потрібно внутрішню, зовнішню та жувальну поверхню зубів. Чистіть завжди в однаковому порядку, щоб дитина звикала. Щітка має бути розміщена під кутом 45 градусів відносно поверхні зубів. В такому положенні найкраще очищаються зуби та лінія ясен, де накопичується багато бактерій та залишків їжі.
  7. Пам’ятайте, діти імітують дорослих, повторюють дії та поведінку своїх батьків. Тому необхідно показати дітям, що гігієна зубів та порожнини рота важлива для вас.

Читайте: Яка кава небезпечна для зубів

До речі, лікарі з Канади знайшли дуже доступну альтернативу зубній пасті і ополіскувача для рота.

Фото: Dreamstime

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