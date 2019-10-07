Уляна Супрун вважає, що догляд за порожниною рота дитини варто починати, коли зуби ще навіть не прорізалися.
– Бактерії є завжди, навіть коли зубів ще немає, – пише вона у Facebook.
Вона також дала рекомендації, як доглядати за порожниною рота дитини:
- Стоматологи рекомендують після годування немовля витирати ясна звичайною серветкою, змоченою кип’яченою водою, щоб запобігти розповсюдженню можливих інфекцій.
- Саме у цьому віці треба показати немовля стоматологу, щоб виявити можливі шкідливі звички, які можуть вплинути на розвиток зубів (наприклад, смоктання пальця).
- Коли вилізе перший зуб, треба придбати зубну щітку! Для дітей існують спеціальні зубні щітки, що мають маленьку головку та м’яку щетину з заокругленими кінчиками. Кількість пасти для дітей до 3 років має бути, як рисове зернятко, а кількість фтору мінімальна. Після 3-х років кількість пасти на щітці має бути, як горошинка. До речі, не всі знають, але це правило підходить і дорослим. Адже чим більше пасти, тим більшою є спокуса її виплюнути, а це заважає чистити зуби рекомендовані 2 хвилини.
- Дітям у віці 4-5 років слід починати вчитися самостійно чистити зуби. Проте, у дітей відповідні навички, необхідні для ефективного чищення зубів, виробляються ближче до досягнення 10 років, тому слід допомагати їм.
- Щоб чищення тривало 2 хвилини, можна встановити спеціальний таймер або включити улюблену пісню. Намагайтеся зробити процедуру чищення зубів якомога приємнішою та веселішою, щоб запобігти розвитку негативних асоціацій або небажання чистити зуби.
- Важливо від самого початку навчати дитину правильній техніці чищення. Чистити потрібно внутрішню, зовнішню та жувальну поверхню зубів. Чистіть завжди в однаковому порядку, щоб дитина звикала. Щітка має бути розміщена під кутом 45 градусів відносно поверхні зубів. В такому положенні найкраще очищаються зуби та лінія ясен, де накопичується багато бактерій та залишків їжі.
- Пам’ятайте, діти імітують дорослих, повторюють дії та поведінку своїх батьків. Тому необхідно показати дітям, що гігієна зубів та порожнини рота важлива для вас.
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До речі, лікарі з Канади знайшли дуже доступну альтернативу зубній пасті і ополіскувача для рота.