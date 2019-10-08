PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Власники собак живуть значно довше – вчені

Наявність собаки вдома знижує ризик передчасної смерті господаря на 24%.

собака

Вчені з’ясували, що собаки захищають своїх господарів від будь-яких хвороб.

Якщо людина має серйозні серцево-судинні захворювання, то, завівши собаку, ризик передчасної смерті знижується в середньому на 31%.

Результати ще одних досліджень вказують на те, що собаки вкрай корисні для літніх людей, які живуть на самоті.

Оскільки вони не відчувають себе самотніми і соціально ізольованими, то ризик смерті знижується на 33%.

Читайте: Собаки використовують жалісний погляд, щоб за ними доглядали – вчені

До слова, дослідження про користь домашніх собак проводила група американських вчених.

Вона зібрала і проаналізувала безліч інших досліджень і наукових робіт на цю тему, які були опубліковані за останні 70 років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що собаки можуть передбачити напад епілепсії.

Джерело: Journal of the American Heart Association

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка