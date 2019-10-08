Наявність собаки вдома знижує ризик передчасної смерті господаря на 24%.

Вчені з’ясували, що собаки захищають своїх господарів від будь-яких хвороб.

Якщо людина має серйозні серцево-судинні захворювання, то, завівши собаку, ризик передчасної смерті знижується в середньому на 31%.

Результати ще одних досліджень вказують на те, що собаки вкрай корисні для літніх людей, які живуть на самоті.

Оскільки вони не відчувають себе самотніми і соціально ізольованими, то ризик смерті знижується на 33%.

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До слова, дослідження про користь домашніх собак проводила група американських вчених.

Вона зібрала і проаналізувала безліч інших досліджень і наукових робіт на цю тему, які були опубліковані за останні 70 років.

Раніше Факти ICTV писали про те, що собаки можуть передбачити напад епілепсії.

Джерело: Journal of the American Heart Association