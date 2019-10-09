Психологи дійшли висновку, що найважчим днем тижня є середа. Як допомогти своєму організмові впоратися з депресією у середу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вчені довели, що найбільш емоційно важким днем, всупереч поширеній думці, є зовсім не понеділок, а середа.

У цей день люди, які працюють відчувають пригніченість, бо до вихідних ще далеко, а справ назбиралося чимало. Організм вже трохи втомився від робочого ритму і відчуваються певний негатив.

Тому не варто на цей день планувати ділові зустрічі і походи до керівництва. Краще з головою зануритись у роботу.

Вважається, що саме в середу людина найбільш працездатна, може зробити набагато більше, ніж у будь-який інший день тижня, бо фізична втома ще не досягла свого піку.

Профілактика депресії

Щоб не допустити депресії, вчіться мислити позитивно. У складній життєвій ситуації намагайтеся відшукати позитивні моменти.

Важливо не тримати всі емоції в собі: діліться думками з друзями, близькими людьми або тими, хто переживає схожі емоції.

Не намагайтеся всім догодити, ставте досяжні цілі і завдання, а роботу відокремлюйте від відпочинку.

Займайтеся спортом та відмовтесь від алкоголю та наркотиків – вони посилюють депресію.

Лікування легкої депресії

Якщо відчуття втоми, апатія чи тривога не покидають вас понад два тижні, зверніться до сімейного лікаря або терапевта, він оцінить ваш стан і за потреби направить до фахівця вузького профілю.

Легку форму депресії можна вилікувати без медикаментів, за допомогою певних психотерапевтичних методів, які вам призначить лікар.

До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.