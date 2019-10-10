Міністерство здоров’я планує відмовитися від застарілих медичних довідок та медичних документів, які містять корупційну складову.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що медична документація повинна відповідати стандартам країн ЄС, тому потрібно відмовитися від медичних довідок і документів, які сприяють корупції.

Наради з представниками лікарських асоціацій та профільними фахівцями в міністерстві відбудуться цього тижня.

Робочі групи почнуть напрацьовувати документи та проекти рішень щодо скасування застарілих медичних довідок.

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З 9 по 15 жовтня команда міністерства збирає пропозиції професійної медичної спільноти і громадян щодо відповідних змін.

Залишити їх можна на офіційній facebook-сторінці міністерства або надіслати на пошту [email protected].

Нагадаємо, Зоряна Скалецька назвала пріоритети роботи Міністерства охорони здоров’я і завдання номер один.