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Факти / Lifestyle

Що таке апатія: як визначити симптоми і почати лікування

Апатія – це психосоматичний стан, якому притаманні байдужість та відсутність зацікавлення до будь-чого. Які симптоми в апатії та як лікується ця хвороба, читайте на сайті Факти ICTV.

Що таке апатія: як визначити симптоми і почати лікування

Апатія — це такий психічний розлад, коли людина не проявляє інтерес до роботи та не хоче нічого робити і, взагалі, байдуже ставиться до життя.

Ознаки апатії потрібно розпізнати і лікувати на початкових стадіях, тому що без своєчасного усунення хвороба може трансформуватися у затяжну депресію.

Симптоми апатії

  • сонливість, як реакція на стрес або хвилювання;
  • слабкість організму;
  • небажання нічого робити;
  • напади або постійна лінь;
  • депресія;
  • відсутність інтересу до речей, які раніше приносили задоволення;
  • небажання з ким-небудь спілкуватися і щось робити;
  • порушення режиму сну, безсоння вночі, а вдень хочеться спати;
  • зниження психічної і трудової активності;
  • провали в пам’яті;
  • зниження або повна відсутність апетиту.
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Лікування апатії

Якщо апатія триває протягом одного місяця, то це стає приводом для початку лікування. Методи лікування для кожної людини суто індивідуальні.

Під час легкої форми апатії лікар призначає терапію, а якщо ситуація складніша, то лікують фармакологічно.

Комусь буде достатньо поплакати, покричати та розповісти комусь про свій біль, а для інших корисніше  обмежити спілкування та поїхати у відпустку.

Як варіант лікування можна розглянути зустріч з родичами або друзями, зміну місця роботи чи проживання.

Також вам допоможуть нові знайомства. Людині, як соціальній істоті, надзвичайно важливо перебувати в оточенні людей, яким вона не байдужа.

Кожен вибирає сам, як боротися з апатією, головне це зрозуміти і усвідомити проблему.

До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.

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