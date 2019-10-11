Апатія – це психосоматичний стан, якому притаманні байдужість та відсутність зацікавлення до будь-чого. Які симптоми в апатії та як лікується ця хвороба, читайте на сайті Факти ICTV.

Апатія — це такий психічний розлад, коли людина не проявляє інтерес до роботи та не хоче нічого робити і, взагалі, байдуже ставиться до життя.

Ознаки апатії потрібно розпізнати і лікувати на початкових стадіях, тому що без своєчасного усунення хвороба може трансформуватися у затяжну депресію.

Симптоми апатії

сонливість, як реакція на стрес або хвилювання;

слабкість організму;

небажання нічого робити;

напади або постійна лінь;

депресія;

відсутність інтересу до речей, які раніше приносили задоволення;

небажання з ким-небудь спілкуватися і щось робити;

порушення режиму сну, безсоння вночі, а вдень хочеться спати;

зниження психічної і трудової активності;

провали в пам’яті;

зниження або повна відсутність апетиту.

Лікування апатії

Якщо апатія триває протягом одного місяця, то це стає приводом для початку лікування. Методи лікування для кожної людини суто індивідуальні.

Під час легкої форми апатії лікар призначає терапію, а якщо ситуація складніша, то лікують фармакологічно.

Комусь буде достатньо поплакати, покричати та розповісти комусь про свій біль, а для інших корисніше обмежити спілкування та поїхати у відпустку.

Як варіант лікування можна розглянути зустріч з родичами або друзями, зміну місця роботи чи проживання.

Також вам допоможуть нові знайомства. Людині, як соціальній істоті, надзвичайно важливо перебувати в оточенні людей, яким вона не байдужа.

Кожен вибирає сам, як боротися з апатією, головне це зрозуміти і усвідомити проблему.

До слова, вчені дійшли висновку, що відмова від жирної і солодкої їжі знижує симптоми депресії.