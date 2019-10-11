Розрив відносин з чоловіком/жінкою негативно відображається на емоційному стані кожного. Як зняти стрес після розставання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Залиште все у минулому

Найголовніше – не уникати думок про колишнього партнера, не відкладати їх в довгу шухляду, а пережити емоції і думки про нього, залишити все у минулому. Любов до нього, гнів, злість, страх залишитися одному, почуття провини будуть змінюватися у довільній послідовності. Це болісний процес, але якщо цього не зробити:

Залишаться почуття до цієї людини, і ви не захочете нових стосунків. Ви будете тягти свою історію кохання в нові стосунки, тим самим руйнуючи їх.

Спочатку краще тримати дистанцію з колишнім партнером. Можливо, через декілька місяців ви станете кращими друзями, але зараз вам потрібен час, щоб переварити інформацію.

Не відсторонюйтесь

Ще одна порада, як зняти стрес після розставання – спілкуватися з друзями, навіть якщо не дуже хочеться. Ви маєте повне право попросити у них про підтримку і поплакати в жилетку. Крім того, друзі бачили ваші стосунки зі сторони і, можливо, скажуть, що все на краще. Або нагадають, що ви самі були на межі того, щоб розійтись.

Пориньте в роботу або спорт

Робота допоможе швидше пережити розставання. І, що не менш важливо, за неї платять. Можливо, за старанність вам навіть вдасться отримати премію або підвищення.

Порада від медиків, як зняти стрес після розриву – зайнятися спортом. Доведено, що фізичні вправи знижують в крові гормон стресу, заспокоюють і підвищують самооцінку.

Можна також прогулятися парком, подивитися улюблений фільм, перечитати улюблену книгу. Намагайтеся максимально наситити життя подіями.

Поступово емоції почнуть вщухати. Через якийсь час ви згадуватимете про них і дивуватиметеся, що так сильно страждали. Вам буде все одно.

Ми також писали про те, як правильно розлучатися. Прості правила допоможуть зробити процес менш болісним.