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Електронні карти пацієнта: коли запустять і що буде з паперовими

В Україні запускають електронні картки пацієнта у пілотному режимі. Повний запуск очікується у квітні 2020 року.

Електронні карти пацієнта: коли запустять і що буде з паперовими

Електронна картка пацієнта може запрацювати вже у квітні. За словами куратора напрямку eHealth Яніки Мерило, перші медкарти вже запускаються у пілотному режим.

Вона повідомила, що старі картки, скоріше за все, будуть оцифровуватися частково.

– Можливо, за якимось групами потрібно буде вводити старі дані, якщо потрібно бачити весь цикл, але масово – не факт.

За задумом авторів, дані з електронної картки зберігатимуться у центральній базі, доступ до якої матиме високий рівень захисту.

– Наприклад, це може бути MobileID чи ID-паспорт, який має високий рівень безпеки.

Говорячи про фінансування проекту, Мерило зазначила, що кількість необхідних коштів буде визначено після аудиту.

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Крім електронної картки пацієнта, в рамках впровадження “електронного здоров’я” в Україні впровадять також електронний лікарняний, електронне направлення, інформаційну систему лікарень і телемедицину.

Нагадаємо, Зоряна Скалецька назвала пріоритети роботи Міністерства охорони здоров’я і завдання номер один.

Джерело: Сегодня

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