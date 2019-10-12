Вчені провели дослідження, які показали, що повільна хода спричиняє швидше старіння мозку й тіла людини.

Команда міжнародних науковців виявила, що у людей, які ходять повільно, раніше з’являються глибокі зморшки, а мозок зменшується в розмірах.

У дослідженні взяли участь 1 тис. жителів Нової Зеландії, які народилися в 1970 роках. На момент експерименту їм вже було 45 років.

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Люди, які ходять повільно в 45 мають виражені вікові зміни: гірший стан легеневої тканини, зубів та імунної системи.

Крім того, сканування мозку показало, що у таких людей він частіше має ознаки прискореного старіння.

Вчені визначили, що цей зв’язок формується в дитинстві, тому ті, у кого в ранньому віці були низький коефіцієнт інтелекту, слабкі мовні здібності та погана моторика, у середньому віці мають схильність до повільної ходи.

Раніше Факти ICTV писали, що вчені розповіли про несподівану ознаку передчасної смерті.