Вчені змогли стимулювати власну імунну систему живої істоти боротися з раком ефективніше, ніж препарати.

У Єльському університеті в США створили абсолютно новий метод боротьби з раковими пухлинами.

Вчені активували імунну систему мишей, запрограмувавши її на боротьбу з раковими клітинами.

Метод дозволив зменшити злоякісні новоутворення у мишей, серед яких меланома, тричі негативний рак молочної залози і рак підшлункової залози.

– Суть полягає в об’єднанні генної терапії і технології редагування генів CRISPR. Такий метод отримав назву MAEGI – мультиплексна активація ендогенних генів як імунотерапія, – зазначили науковці.

Вчені “навчили” імунну систему знаходити і відзначати місце розташування десятків тисяч генів, пов’язаних з раком, і ефективно знищувати їх.

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Тепер фахівці планують провести клінічні випробування з людьми, зазначивши, що MAEGI теоретично повинен виявитися ефективним в боротьбі зі стійкими до імунотерапії видами онкозахворювань.

Нагадаємо, вчені виявили складний процес у ДНК, що є причиною виникнення раку.

Джерело: EurekAlert