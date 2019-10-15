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Факти / Lifestyle

Що таке снюс і чим він небезпечний

Снюс став популярним аналогом сигарет і частково їх замінив. Що це за препарат, як діє і чим небезпечний – читайте в матеріалі.

що таке снюс

Снюсом в Удмуртській Республіці в Росії за тиждень отруїлися декілька школярів.

Вони скаржилися спочатку на сонний стан, потім дзвін у вухах, запаморочення, нудоту, блювоту.

Що таке снюс

Снюс – це вид тютюну. Його виготовляють зі зволоженого або висушеного тонко подрібненого тютюну, обробленого розчином солі і соди з  додаванням ароматичних і смакових домішок.

Таким чином виходить зволожений тютюн, який фасують у пакети, схожі на чайні фільтри.

Снюс кладуть в рот між верхньою губою і яснами, від чого, зазвичай, буває блювота, оскільки нікотин в цих паках – хімічний.

Експертиза показує, що цей продукт часто містить у високій концентрації пропіленгліколь, формальдегіди, хром, кадмій, нікель.

Снюс став популярним, бо коли людина його вживає, то отримує дозу нікотину, але без диму.

снюс

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Чим небезпечний снюс

Снюс залишається в роті довше, ніж сигаретний дим, тому шкідливі хімічні речовини довше впливають на організм.

Вживання бездимного тютюну є причиною розвитку раку порожнини рота, раку підшлункової залози, раку стравоходу та раку легенів.

Тривале його використання викликає парадонтоз, руйнування зубів, появу неприємного запаху з рота, тахікардію, гіпертонію.

В Україні снюс заборонений.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чому електронні цигарки та вейп вбивають.

Фото: Dreamstime

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