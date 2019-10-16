16 жовтня відзначається День анестезіолога. У 1846 році у цей день була застосована перша в історії медицини анестезія.

Наркоз є невід’ємною частиною складних операцій. Багато людей бояться його більше, ніж саму операцію.

Про наркоз існує безліч чуток, які не відповідають дійсності.

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Факти ICTV зібрали найпопулярніші міфи про наркоз.

Можна побачити “той світ”

Анестезія і клінічна смерть – різні речі.

Можна прокинутися посередині операції

Головний страх всіх, хто має пережити наркоз. Теоретично анестезіолог може розбудити пацієнта, але у нього інше завдання. Сам хворий прокинутися достроково не може.

Можна стати розумово відсталим

Пам’ять, увага, здатності до запам’ятовування після загальної анестезії знижуються. Це може тривати від двох тижнів до декількох місяців, але помітити зможе тільки фахівець, тому що порушення мінімальні.

Організм страждає через анестезію все життя

Наркоз діє певний проміжок часу і тривалих наслідків не має.

З кожною операцією потрібно збільшувати дозу наркозу

Не потрібно. При важких опіках дітям роблять анестезію до 15 раз за кілька місяців і доза завжди однакова.

Після анестезії людина довго буде загальмованою

Не буде. У США 70% операцій проводяться в стаціонарі одного дня (вранці хворий приїжджає на операцію, вдень їде додому). Наступного дня йде на роботу або навчання.

Можна впасти в короткочасне буйство

Можна, але це індивідуальна реакція, яка зустрічається дуже рідко.

До речі, в 2018 році у Великій Британії чоловік заявив, що прийшов до тями під час операції з видалення апендикса і відчував все, що відбувається, але не міг сказати про це лікарям.