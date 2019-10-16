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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Ціни на популярні ліки з Нацпереліку будуть нижчими, ніж у Польщі

Медустанови більше не купуватимуть ліки з Національного переліку за завищеними цінами, як це було раніше.

Ціни на популярні ліки з Нацпереліку будуть нижчими, ніж у Польщі

В Україні затверджено реєстр цін, в якому визначені граничні цінники на ліки з Національного переліку.

У минулому році Антимонопольний комітет України (АМКУ) встановив, що деякі препарати з Нацпереліку продаються за завищеними цінами. Тепер медустанови зможуть купувати ліки самостійно через систему ProZorro за справедливими цінами.

Таке ціноутворення застосовуватиметься тільки для лікзасобів, ціна на які в Україні вища, ніж ціни у референтних країнах – у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії – і за якими обсяг продажів за останні 12 місяців становить понад 5 млн грн.

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Також додатково буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0.9, адже рівень доходу і платоспроможності в Україні нижче, ніж у цих країнах.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України у рамках урядової програми Доступні ліки збільшило кількість безкоштовних медикаментів.

Джерело: МОЗ

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