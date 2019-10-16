Вченим вдалося винайти препарат, який знижує ризик смерті під час виникнення інфарктів та інсультів.

Під час експериментів міжнародна група дослідників дійшла висновку, що під час інсульту або інфаркту можна знизити некроз тканин приблизно на 30%.

Таким чином можна значно знизити ризик смерті від інфаркту або інсульту.

Через нестачу кисню в організмі накопичується речовина дезоксідігідроцерамід, яка здатна пригнічувати функції клітин, а у великій кількості вона стає токсичною.

Вчені також спостерігали порушення функції мітохондрій і дефекти в структурі клітин.

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Дослідження на мишах показало, що введення препарату, яке блокує синтез шкідливої речовини, зменшує некроз під час нападу.

Наразі ведеться робота над тим, щоб зменшити кількість побічних ефектів, які викликає вакцина.

До слова, вченим вдалося запрограмувати імунну систему на самостійну боротьбу з раковими клітинами.