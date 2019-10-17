Дослідницька група встановила, що приблизно половина ліків від раку, які схвалили в період 2014-2016 років можуть бути безкорисними.

Дослідницька група спробувала з’ясувати, яким чином перевірялися препарати від раку, які схвалила європейська влада в 2014-2016 роках.

Виявилося, що близько половини зазначених ліків можуть бути абсолютно безкорисними для пацієнтів.

– Ми хотіли зрозуміти, чи є свідчення того, що вже випущені на ринок препарати дійсно продовжують життя пацієнтам або покращують якість життя, – розповів співробітник кафедри політики охорони здоров’я Лондонської школи економіки Хусейн Начі.

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Це може бути пов’язано з тим, що вимоги до препаратів були пом’якшені, їх не перевіряли на продовження терміну життя і покращення якості життя пацієнтів.

Їх перевіряли на такі фактори, як розмір пухлини на рентгенівському знімку до і після прийому ліків.

До слова, вчені розробили метод боротьби з раковими пухлинами за допомогою імунної системи пацієнта.

Джерело: N+1