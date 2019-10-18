Зоряна Скалецька вважає, що в Україні потрібно запровадити обов’язкову вакцинацію, але спершу інформувати громадян.

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька підтримує ідею обов’язкової вакцинації в Україні.

Але, за її словами, спочатку ті люди, які мають негативне ставлення, повинні отримати необхідну інформацію про щеплення.

– Ключова проблема в імунізації в тому, що ніхто нікому не довіряє, – заявила Скалецька.

Також міністр пропонує робити більше обстежень людям, які мають певні побоювання щодо вакцинації.

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– Якщо ви сумніваєтеся, зробімо, наприклад, два додаткових аналізи, – каже Скалецька.

Нагадаємо, Скалецька назвала пріоритетні напрями роботи Міністерства охорони здоров’я.