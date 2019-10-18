Після статевого акту важливо дотримуватися простих правил. Вони захистят організм від інфекцій і зміцнять стосунки з партнером.

Які найпоширеніші помилки допускають після сексу – далі в матеріалі.

Не обіймаєте партнера

Вчені впевнені, обійми потрібні для збереження міцних стосунків. До того ж це сприяє виробленню гормону щастя – окситоцину.

Дослідження довели, що пари, які обіймаються і цілуються після сексу, більше задоволені своїм інтимним життям.

Ігноруєте неприємні відчуття

Часто партнери впевнені, що невелике печіння у вагіні після сексу не завадить зайнятися любов’ю ще раз. Насправді краще не ризикувати і почекати, поки дискомфорт повністю зникне, інакше недостатня кількість змазки завадить сповна насолодитися процесом.

Ігноруєте гігієну

Душ після сексу – обов’язкова частина гігієнічних процедур, про яку не можна забувати. Ідеальний варіант – прийняти душ разом.

Не йдете до туалету

Не варто бігти до туалету відразу після сексу. Можна це зробити і через 20 хвилин і навіть через годину. Однак пам’ятайте, туалет після сексу здатен запобігти урогенітальним інфекціям. Сеча вимиває з організму всі хвороботворні бактерії.

Не вимиваєте змазку

Варто ретельно вимивати змазку з піхви, оскільки сперміцидна змазка, лубрикант або презервативи можуть по-різному впливати на організм. Все залежить від чутливості мікрофлори. Краще подбати про своє здоров’я і вимити змазку.

Не перевіряєте презерватив

Обов’язково перевіряйте презерватив після сексу – чи не порвався він. Якщо це сталося, обов’язково зробіть тест на статеві інфекції і скористайтеся засобами термінової контрацепції.

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Засинаєте в сексуальній білизні

Красиву білизну краще використовувати для сексуальних ігор, однак для сну вона не годиться. Після сексу шкіра тепла та волога, а синтетична білизна цю вологу затримує і тим самим підвищує ризик інфекцій.

Не миєте секс-іграшки

Обов’язково мийте секс-іграшки відразу після сексу. Краще робити це за допомогою антибактеріального миючого засобу. Це допоможе захиститися від інфекцій, а також продовжить термін використання іграшки.

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