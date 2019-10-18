Після статевого акту важливо дотримуватися простих правил. Вони захистят організм від інфекцій і зміцнять стосунки з партнером.
Які найпоширеніші помилки допускають після сексу – далі в матеріалі.
Не обіймаєте партнера
Вчені впевнені, обійми потрібні для збереження міцних стосунків. До того ж це сприяє виробленню гормону щастя – окситоцину.
Дослідження довели, що пари, які обіймаються і цілуються після сексу, більше задоволені своїм інтимним життям.
Ігноруєте неприємні відчуття
Часто партнери впевнені, що невелике печіння у вагіні після сексу не завадить зайнятися любов’ю ще раз. Насправді краще не ризикувати і почекати, поки дискомфорт повністю зникне, інакше недостатня кількість змазки завадить сповна насолодитися процесом.
Ігноруєте гігієну
Душ після сексу – обов’язкова частина гігієнічних процедур, про яку не можна забувати. Ідеальний варіант – прийняти душ разом.
Не йдете до туалету
Не варто бігти до туалету відразу після сексу. Можна це зробити і через 20 хвилин і навіть через годину. Однак пам’ятайте, туалет після сексу здатен запобігти урогенітальним інфекціям. Сеча вимиває з організму всі хвороботворні бактерії.
Не вимиваєте змазку
Варто ретельно вимивати змазку з піхви, оскільки сперміцидна змазка, лубрикант або презервативи можуть по-різному впливати на організм. Все залежить від чутливості мікрофлори. Краще подбати про своє здоров’я і вимити змазку.
Не перевіряєте презерватив
Обов’язково перевіряйте презерватив після сексу – чи не порвався він. Якщо це сталося, обов’язково зробіть тест на статеві інфекції і скористайтеся засобами термінової контрацепції.
Читайте: Секс на першому побаченні: за та проти
Засинаєте в сексуальній білизні
Красиву білизну краще використовувати для сексуальних ігор, однак для сну вона не годиться. Після сексу шкіра тепла та волога, а синтетична білизна цю вологу затримує і тим самим підвищує ризик інфекцій.
Не миєте секс-іграшки
Обов’язково мийте секс-іграшки відразу після сексу. Краще робити це за допомогою антибактеріального миючого засобу. Це допоможе захиститися від інфекцій, а також продовжить термін використання іграшки.
Ми також писали про 5 причин погодитися на анальний секс і коли варто відмовитися.